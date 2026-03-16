1 784 voix. Voilà ce qui sépare la maire sortante (PS) Johanna Rolland, candidate à un troisième mandat à Nantes, de son concurrent (LR) Foulques Chombart de Lauwe. Avec respectivement 35,2 % et 33,8 % des voix, ils sont qualifiés au second tour, tout comme LFI (11,2 %). Un résultat inimaginable il y a quelques mois, quelques jours voire quelques heures, alors que la participation a gonflé plus qu’ailleurs à Nantes : 59,92 % (plus 5,43 points par rapport à 2014).

« Merde, je pensais que ça avait bien voté… », expire un proche de Johanna Rolland à l’hôtel de ville. Vers 23 heures, l’édile s’exprime enfin dans la salle de presse aménagée dans une salle… pendant à peine quelques minutes. Son QG, une péniche sur l’Erdre du côté de Saint‐Mihiel, a lui été tout bonnement délaissé pour ce soir de premier tour.

Visage grave vs « l’alternative heureuse »

« J’appelle solennellement toutes celles et ceux qui veulent faire barrage à la droite dure, ceux profondément attachés aux valeurs de justice sociale et de l’écologie. J’appelle l’ensemble des forces de gauche et leurs électeurs à se mobiliser », débite une Johanna Rolland au visage grave, entourée des figures des partis alliés de « La Gauche unie pour Nantes » (écologistes, PCF, etc.). Avant de remercier « les Nantaises et les Nantais » et cette « ville sereine qui n’exclut pas et ne stigmatise pas », avant de se dire fière de sa « campagne digne » rappelant les grandes lignes de son programme, la justice sociale, l’éducation, la culture. Rideau.

Tout l’inverse de la mise en scène euphorique de Foulques Chombart de Lauwe, marchant en rangs serrés avec ses principaux colistiers vers son QG, rue de la Contrescarpe, dans le centre‐ville. « On va gagner ! » scandent les sympathisants de « Votre nouveau souffle pour Nantes » à son arrivée. « On est l’alternative heureuse », dit désormais le conseil municipal, se félicitant d’un « effet domino » à Nantes Métropole (trois communes qui basculent à droite au premier tour). À ses côtés, Sarah El Haïry (MoDem), candidate à la présidence de la Métropole, lance : « Le moment est à l’alternance ». Dans la salle, les militants reprennent en chœur : « Et pour Chombart, allez, allez ! »

« FCL » fait le plein à droite

Des cris de joie à pondérer par l’analyse électorale. Si le franc‐tireur de la droite a fait le plein dans son camp, son score en soi n’a rien d’exceptionnel, c’est plutôt l’écart réduit avec Johanna Rolland qui est symboliquement fort. « On a quasi rigoureusement l’addition des voix en 2020 de Laurence Garnier et Valérie Oppelt, soit de LR et des macronistes », juge Louise Dalibert, maîtresse de conférences en science politique à l’UCO Nantes. Soit un total de 32,83 %, il y a six ans.

Du côté du RN, on attribue le mauvais score de 4,6 % de cette année – très proche de celui de 2020 mais deux fois moins élevé que celui de 2014 (8,14 %) – à une dynamique « de vote utile qui a fonctionné à fond pour Foulques Chombart de Lauwe ». En oubliant de mentionner la campagne fantomatique menée par le parachuté depuis Paris Jean‐Claude Hulot, qui a fait s’éloigner les rêves de retour au conseil municipal. Et même de première victoire en Loire‐Atlantique, avec la démoralisante troisième position de Gauthier Bouchet, son responsable départemental, qui avait tout misé à Donges.

La gauche toujours haute mais éparpillée

De l’autre côté du spectre politique, « l’électorat de gauche est lui à son niveau habituel au premier tour [51,8 % en cumulé, NDLR]. Ce qui est remarquable, c’est à nouveau un transfert et un éparpillement des voix, notamment au bénéfice de la gauche radicale », décrypte la politologue Louise Dalibert.

Après tout, Johanna Rolland réalise un premier tour meilleur qu’en 2020 et surtout qu’en 2014 (34,5 %), mais cette fois la numéro 2 bis du PS n’a plus le réservoir de voix au second tour d’écologistes avec qui elle s’est alliée dès le premier. Ce qui constitue une très sérieuse alerte pour la maire sortante. La marque d’une usure du pouvoir de la gauche (37 ans). Mais également que son discours politique flou, de l’attractivité à la « bifurcation écologique », peine à convaincre. Saura‐t‐elle mieux rassembler la gauche sur son nom au second tour ?

Car des électeurs écologistes ont a priori préféré voter LFI. Avec 11,2 % des voix, les insoumis réalisent un score un peu décevant après une campagne chaotique mais se retrouve en position incontournable. Il y a aussi Magot Medkour (« Nantes populaire »), qui en concurrence de LFI engrange 5,5 % des suffrages, au‐dessus du seuil pour fusionner et… de remboursement des frais de la campagne officielle. La figure de la gauche radicale souffle d’ailleurs le chaud et le froid : « Nos propositions et notre contestation doivent avoir leur place au sein du conseil municipal » et « ce qui est sûr, c’est que la priorité est de maintenir la ville à gauche ».

Tractations de nuit

« Nous avons appelé à un front anti‐fasciste contre le candidat de la droite extrémisée, Chombart de Lauwe. Nous appelons Johanna Rolland à une fusion technique pour le second tour », dit de son côté William Aucant, tête de liste insoumise de la « Nouvelle Nantes », pas dans une position si confortable. Ce qui fait déjà fulminer la leader écologiste Marie Vitoux, à une place charnière car alliée de Johanna Rolland et aussi très proche de LFI : « Je ne laisserai pas la droite passer à Nantes dans ces conditions ! »

Simple appel au vote ? Soutien ? Alliance ? Fusion ? C’est à coup sûr le sujet inflammable des prochaines heures, alors que le dépôt des listes doit avoir lieu avant mardi à 18 heures. « C’est l’extrême gauche ou nous. Je suis la seule alternative », attaque Foulques Chombart de Lauwe. Les tractations ont commencé dès la nuit de dimanche à lundi mais pas toujours là où on les attend.

Des équipes « épuisées »

Notamment entre l’équipe de Johanna Rolland et… le centriste Mounir Belhamiti, la surprise de ce scrutin nantais qui a recueilli 8,1% des voix en se lançant pourtant en bon dernier, fin janvier. « Imaginez ce qu’on aurait fait avec un parti et des moyens », sourit l’ex-député LREM, qui a sans doute bénéficié de la campagne très dure et clivante des deux principaux candidats où les « extrême droite » et « extrême gauche » ont raisonné. « Il ne faut pas être dupes, les électeurs du RN se sont positionnés sur une liste [celle de Foulques Chombart de Lauwe », NDLR]. Ça dit quelque chose de la tonalité de cette campagne », semble entrouvrir la porte le centriste à la maire sortante.

De l’ex-macronie à la mélenchonie, le grand écart parait cependant très difficile, voire impossible à tenir pour Johanna Rolland dans les prochains jours. Mais également en vue de constituer une éventuelle nouvelle équipe municipale, à terme. « Nantes est une ville de gauche, on ne peut pas la gagner en faisant alliance avec les sbires de Macron », dégaine déjà William Aucant.

Avec peu, voire pas de réserves de voix évidentes, la situation arithmétique n’est pas non plus si favorable à Foulques Chombart de Lauwe, qui n’a lui toutefois rien à perdre – et peu se positionner pour 2032 en cas de défaite. Ce qui promet un entre‐deux‐tours bien agité alors que les équipes des deux candidats se disent déjà « épuisées » par près de deux ans et demi de campagne.

Résultats définitifs du premier tour à Nantes



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Référence L’année de référence pour la participation alors que le scrutin municipal de 2020 a été marqué par le coronavirus.