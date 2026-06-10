« Ils ont fouillé les sacs de ballons » : des footballeurs de Vaulx‐en‐Velin dénoncent un contrôle de gendarmerie stigmatisant

Une équipe de foot amateur de la métropole lyonnaise a subi un long contrôle « humiliant » par huit gendarmes en amont d’un match dans la Drôme, comme le révèle notre partenaire Mediapart. La gendarmerie dit en avoir pris l’initiative pour « chercher des couteaux ou armes blanches ».

Extrait du contrôle de gendarmerie filmé par Kevin et diffusé sur Facebook par le FC Vaulx-en-Velin. © Montage Sebastien Calvet/Mediapart.

Cela pourrait être le début d’une blague de mauvais goût : combien de fourgonnettes de gendarmes faut‐il pour fouiller des sacs de maillots et de ballons de football ? Deux au minimum, si l’on se fie à la vidéo capturée dimanche 24 mai par Kevin, éducateur et entraîneur de l’équipe réserve du FC Vaulx‐en‐Velin.

Ce jour‐là, deux minibus de joueurs sont partis de la ville populaire de la métropole lyonnaise en direction de la commune d’Hostun, dans la Drôme, à une heure trente de route vers le sud, pour jouer un match de régionale 3. La rencontre est sans enjeu ; la saison est presque terminée, et la motivation n’est pas au plus haut. Mais le club honore le déplacement, « pour être correct », précise Kevin à Mediapart.

« À une minute seulement du stade, notre convoi a été ciblé par

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Marie Turcan (Mediapart)

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