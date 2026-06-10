Cela pourrait être le début d’une blague de mauvais goût : combien de fourgonnettes de gendarmes faut‐il pour fouiller des sacs de maillots et de ballons de football ? Deux au minimum, si l’on se fie à la vidéo capturée dimanche 24 mai par Kevin, éducateur et entraîneur de l’équipe réserve du FC Vaulx‐en‐Velin.

Ce jour‐là, deux minibus de joueurs sont partis de la ville populaire de la métropole lyonnaise en direction de la commune d’Hostun, dans la Drôme, à une heure trente de route vers le sud, pour jouer un match de régionale 3. La rencontre est sans enjeu ; la saison est presque terminée, et la motivation n’est pas au plus haut. Mais le club honore le déplacement, « pour être correct », précise Kevin à Mediapart.

« À une minute seulement du stade, notre convoi a été ciblé par