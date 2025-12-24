Mélange des genres, opacité : la chambre d’agriculture Pays de la Loire une nouvelle fois épinglée

Des « marchés publics de prestations intellectuelles » accordés par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire serviraient-ils à financer les syndicats FNSEA et Jeunes agriculteurs ? C’est ce que soupçonnent les élus de la minorité, après un rapport de la Cour des comptes, fustigeant au passage un manque de transparence de la Chambre. 

Action de la Coordination rurale (CR) dans l'Ouest de la France le 18 décembre 2025 contre l'abattage des bovins en cas de dermatose nodulaire bovine. Photo : Thomas Brégardis / Ouest-France / MaxPPP

Voilà deux syndicats agricoles que tout oppose ou presque dans leur vision de l’agriculture : la Confédération paysanne, classée à gauche, et la très droitière Coordination rurale. Pourtant, ces derniers mois, leurs adhérents multiplient partout en France les actions communes en pleine crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). En Pays de la Loire, les deux organisations syndicales vont même encore plus loin : ils ont adressé le 27 novembre un courrier d’alerte au préfet de région, Fabrice Rigoulet‐Roze. 

En cause, selon eux ? La gestion de la chambre régionale d’agriculture où la FRSEA et son satellite les Jeunes agriculteurs (JA) sont majoritaires. Les deux syndicats minoritaires reprochent à la majorité FRSEA‐JA de « se financer sur le dos des agriculteurs » et déplorent son manque de transparence. Rien de bien nouveau, ce mélange des genres a déjà décortiqué par Médiacités, notamment dans cette enquête datant de 2019.                      

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2019/10/31/loire-atlantique-lincroyable-melange-des-genres-entre-chambre-dagriculture-et-fnsea/
92 000 euros cette année …

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Antoine Humeau

