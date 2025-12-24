Voilà deux syndicats agricoles que tout oppose ou presque dans leur vision de l’agriculture : la Confédération paysanne, classée à gauche, et la très droitière Coordination rurale. Pourtant, ces derniers mois, leurs adhérents multiplient partout en France les actions communes en pleine crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). En Pays de la Loire, les deux organisations syndicales vont même encore plus loin : ils ont adressé le 27 novembre un courrier d’alerte au préfet de région, Fabrice Rigoulet‐Roze.

En cause, selon eux ? La gestion de la chambre régionale d’agriculture où la FRSEA et son satellite les Jeunes agriculteurs (JA) sont majoritaires. Les deux syndicats minoritaires reprochent à la majorité FRSEA‐JA de « se financer sur le dos des agriculteurs » et déplorent son manque de transparence. Rien de bien nouveau, ce mélange des genres a déjà décortiqué par Médiacités, notamment dans cette enquête datant de 2019.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2019/10/31/loire-atlantique-lincroyable-melange-des-genres-entre-chambre-dagriculture-et-fnsea/

92 000 euros cette année …