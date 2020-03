Cet article fait partie de notre rubrique dédiée Nos villes à l’heure du coronavirus Découvrir notre rubrique

C’est le chiffre du moment. Celui qui ouvre votre flash info à la radio et qui inonde les réseaux sociaux. Le « nombre de cas confirmés de Covid‐19 » est devenu l’étalon de la progression de l’épidémie de coronavirus sur le territoire français.

Depuis l’apparition de trois premiers cas d’infection en France, le 24 janvier 2020, la communication des autorités sanitaires a grandement évolué. Le ministère de la Santé, alors dirigé par Agnès Buzyn, s’est d’abord employé à recenser le nombre de cas détectés dans les « clusters » de circulation du virus, des foyers de contamination souvent limités au périmètre d’une ville. À l’époque, le nom de certaines communes comme Contamines‐Montjoie (Haute‐Savoie), le Crépy‐en‐Valois (Oise) ou encore Auray (Morbihan) était sur toutes les lèvres.

Très vite, cependant, le virus s’est propagé au‐delà de ces clusters. Les Agences Régionales de Santé (ARS), chargées de piloter la politique de santé publique à l’échelle des régions, communiquent à leur tour le nombre de cas recensés sur leur territoire. Le 26 février, deux premiers cas de patients infectés par le Covid‐19 sont confirmés dans les Hauts‐de‐France. Le lendemain, c’est au tour de l’Occitanie avec un premier cas pris en charge à Montpellier.

Avant même que la phase 3 de l’épidémie ne soit déclarée, les autorités de santé changent de stratégie de communication : finis les clusters, place au nombre de nouveaux malades détectés quotidiennement dans chaque région et dans chaque département. Ces chiffres sont allègrement repris par des médias locaux qui font le point, graphiques et cartes à l’appui, « département par département », comme chez Sud Ouest, ou « région par région », comme sur le site de Ouest‐France.

Sauf qu’il faut lire avec grande précaution le nombre indiqué de malades du Covid‐19 sur votre territoire. D’autant que la méthode des autorités sanitaires pour décompter ces cas va très bientôt changer.

Les malades du coronavirus ne sont pas tous testés

Première limite de ce chiffre qui se propage comme un virus : il est basé sur un nombre limité de tests puisque, depuis l’enclenchement de la phase 3, le ministère de la Santé les réserve aux populations à risque qui présentent des symptômes évoquant le coronavirus.

« On a complètement changé de stratégie sanitaire », explique Michèle Legeas, enseignante‐chercheuse à l’École des Hautes‐Études en Santé Publique. « Jusqu’à la phase 3, on essayait d’avoir une idée du ‘nuage’ de personnes touchées par le virus autour des patients pris en charge à l’hôpital. Dorénavant, on a seulement des informations sur les cas graves ou à risque », complète‐t‐elle. Par exemple, ce n’est pas parce qu’une femme enceinte est testée positivement au Covid‐19 que son conjoint vivant dans le même foyer le sera.

Les nouveaux cas de Covid‐19 annoncés quotidiennement par les agences régionales de santé sont donc à lire avec prudence : « ils concernent d’abord les cas modérés ou plus graves désormais », relève Michèle Legeas.

« On compare des données qui n’ont pas le même sens »

Ces précautions valent également à l’échelle nationale. S’exprimant sur l’avancée de l’épidémie de coronavirus en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré, dans un entretien au Figaro paru vendredi 20 mars, « [qu’]on estime le nombre de malades à 20 000 ». Le même jour, pourtant, son directeur général de santé annonçait 12 612 cas confirmés de Covid‐19 détectés sur le territoire français. Un tel décalage s’explique notamment par la stratégie française de concentrer les dépistages sur les populations à risque.

Ce qui n’est pas sans poser de problèmes lorsqu’on étudie l’évolution des cas de coronavirus détectés en France depuis le mois de janvier, comme le proposent de nombreux graphiques publiés par des sites d’information ces dernières semaines. « Une rupture dans la stratégie sanitaire signifie aussi qu’il y a une rupture dans les séries de données », prévient Michèle Legeas, qui poursuit : « On n’a pas moyen de faire autrement aujourd’hui, mais il faut comprendre qu’en visualisant le nombre de cas détectés début février avec celui du 20 mars, on compare des données qui n’ont pas le même sens : les cas de Covid‐19 détectés aujourd’hui concernent surtout les populations les plus à risque ».

Les personnes infectées par le coronavirus peuvent ne pas présenter de symptômes

Un autre problème se pose avec les personnes infectées par le Covid‐19 et qui sont dites asymptomatiques, c’est-à-dire qu’elles ne présentent aucun signe indiquant une contamination au virus bien qu’elles le portent. Une étude publiée dans la revue scientifique Eurosurveillance et réalisée par des chercheurs japonais, américains et britanniques a ainsi révélé qu’à bord du paquebot Diamond Princess, immobilisé au large des côtes japonaises durant 13 jours, 17,9% des passagers infectés par le Covid‐19 ne présentaient aucun symptôme .

À moins de tester les 67 millions de Français, il est donc impossible de connaître précisément le nombre de patients ne présentant pas de symptômes mais qui restent cependant porteurs du virus et peuvent le transmettre. Car, comme le rappelle l’ARS Hauts‐de‐France, jointe par Mediacités, « nous ne communiquons pas sur des projections. Les cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus concernent uniquement des personnes pour lesquelles le test biologique au Covid‐19 s’est avéré positif ». Ces personnes, on l’a vu, ce sont d’abord les fameux patients « à risque » et pas un individu qui aurait signalé des symptômes évocateurs en appelant SOS Médecins par exemple.

L’équation est d’autant plus compliquée que la communication gouvernementale sur le nombre de tests Covid‐19 effectués chaque jour en France est pour le moins opaque. La Direction Générale de la Santé n’a pas donné suite à la demande de Mediacités pour obtenir ce chiffre. Du côté de Santé Publique France, le relevé du nombre de diagnostics Covid‐19 prend du retard : à la date de publication de cet article, l’organisme relève un peu plus de 4 000 tests réalisés le 15 mars, dernier jour pour lequel des données sont disponibles – une éternité compte tenu de la courbe de progression du virus.

Un chiffre repris mercredi 18 mars par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Qui est passé, deux jours plus tard, à « environ 8 000 », selon Jean‐François Delfraissy , président du comité scientifique chargé de conseiller le gouvernement sur le Covid‐19, interviewé par Le Monde.fr, vendredi 20 mars. Le même Jean‐François Delfraissy évoque, dans un article de La Croix également paru vendredi 20 mars, de « 5 000 à 8 000 tests par jour » dans le quotidien La Croix.

Bref, la confusion demeure, quand d’autres pays comme l’Italie ont choisi de faire preuve de transparence en publiant le nombre quotidien de tests Covid‐19 effectués sur la plateforme en ligne GitHub, qui permet par exemple aux journalistes de réutiliser facilement ces données pour réaliser des graphiques.

Les tests diagnostics du Covid‐19 ne sont pas fiables à 100%

Les difficultés ne s’arrêtent pas là quand on cherche à comprendre la propagation du nouveau coronavirus dans son département. Car, même lorsque des personnes suspectées d’être porteuses du Covid‐19 sont testées, le résultat en laboratoire peut se révéler faux.

« Tous les tests médicaux présentent une proportion de faux négatifs et de faux positifs »

« Ce n’est pas spécifique aux tests du coronavirus », souligne Michèle Legeas, de l’École des Hautes‐Études en Santé Publique. « En médecine, tous les tests présentent une proportion de faux négatifs et de faux positifs », poursuit‐elle. C’est là un autre motif de risque de sous‐estimation des cas de coronavirus, qui est d’ailleurs évoqué par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) elle‐même dans un guide à destination des laboratoires effectuant les tests diagnostics du Covid‐19. L’OMS explique qu’un test biologique peut échouer à donner un bon résultat si le patient est testé trop tôt durant la période d’incubation par exemple ou, plus simplement, si la qualité des prélèvements s’est détériorée lors de leur manipulation en laboratoire.

Les comparaisons entre régions et départements ont leurs limites

C’est la dernière précaution à prendre devant une carte de France des cas de coronavirus : ceux‐ci peuvent être comparés à la population de la région ou du département.

Théoriquement, plus une région est peuplée, plus le nombre de cas avérés de Covid‐19 devrait être élevé. « Rapporter à la population permet d’avoir une idée du taux de pénétration du virus au sein de la population », relève Michèle Legeas. Ainsi, il peut être trompeur d’intituler une carte « L’Ile-de-France est devenue le premier foyer devant le Grand Est », comme l’écrit France Info sur son site – qui précise seulement plus bas et entre parenthèses : « (elle abrite plus de 12 millions d’habitants) ».

« Ces compteurs sont anxiogènes et ininterprétables »

Mais le problème avec le coronavirus, c’est que rapporter le nombre de personnes infectées à la population régionale ou départementale n’est pas forcément juste. « Pour que cela ait un sens, la répartition d’un virus doit être homogène sur un territoire. Ce qui n’est pas le cas pour le moment avec le Covid‐19 », explique Michèle Legeas, pour qui « tout compte fait, il faudrait presque raisonner par probabilités pour qu’une personne soit malade en fonction du nombre de contacts qu’elle a eus dans la journée, du profil sociodémographique de ces contacts… Bref, publier ces compteurs régionaux tous les jours, c’est anxiogène et ininterprétable. ».

Vous aviez besoin d’une dernière mise en garde sur ces cartes et graphiques des cas détectés de Covid‐19 ? Dans son dernier point épidémiologique, Santé Publique France note que, « du fait d’une incidence élevée et en augmentation dans certains départements, tous les cas ne sont plus nécessairement confirmés biologiquement du fait des tensions sur le système de prise en charge ». Autrement dit : plus un département concentre de malades du Covid‐19, moins le personnel hospitalier a le temps de les tester, ce qui va diminuer le nombre de cas « détectés » dans le département, mais pas le nombre de cas réels.

Conscientes de ces limites statistiques, les équipes de Santé Publique France annoncent dans leur dernier bulletin que la surveillance actuelle de l’épidémie « ne permet plus de garantir des niveaux d’exhaustivité et de qualité suffisants pour suivre de manière satisfaisante la dynamique de l’épidémie ». L’ARS Hauts‐de‐France confirme à Mediacités qu’un « nouvel indicateur va être mis en place, inspiré de celui utilisé pour la grippe. Nous allons assurer un suivi syndromique, c’est-à-dire que nous allons ajouter au nombre de patients testés positifs au Covid‐19 des données remontées directement par les médecins de ville, sur le nombre de patients présentant des symptômes évoquant le coronavirus« .

En attendant la mise en place de ces nouveaux indicateurs, les gestes barrières valent aussi pour les cartes et les graphiques du nombre de cas de coronavirus dans votre territoire.

Travailler sur les chiffres du coronavirus à l’échelle locale, c’est se heurter à un problème national : les institutions médicales et les chercheurs ont très peu de temps à accorder aux journalistes ces derniers jours. Les services de presse sont pas ou peu joignables, comme par exemple celui de Santé Publique France, qui finit par me répondre, après deux relances téléphoniques et quatre e‑mails : « Nos experts sont pleinement mobilisés sur le suivi de l’épidémie et ne sont actuellement pas disponibles pour répondre. ». Dans ce contexte, un entretien téléphonique sonne comme une petite victoire : il me faut composer six numéros de téléphone différents à l’ARS Occitanie pour avoir, à la sixième tentative, quelqu’un au bout du fil. De leur côté, ni le ministère de la Santé, ni l’Institut Pasteur n’ont donné suite à mes demandes pour obtenir des précisions sur les chiffres du Covid‐19. Au‐delà de ces difficultés pour joindre des interlocuteurs, il est impossible de savoir quand la nouvelle méthode de décompte des cas de coronavirus, que prépare actuellement Santé Publique France, sera mise en place. J’obtiens un « bientôt » pour seule réponse. À noter que l’ARS Hauts‐de‐France fait partie des rares autorités régionales de santé à avoir cessé de communiquer les données sur le Covid‐19 par département : ses bulletins quotidiens ne mentionnent désormais que le nombre de cas à l’échelle régionale. Pour la petite histoire, l’idée de cet article est venue d’un débat interne à la rédaction sur… la pertinence de publier un compteur du nombre de cas de Covid‐19 sur le site de Mediacités. Certains, dont je faisais partie avant de creuser le sujet, y voyaient un service rendu aux lecteurs. D’autres alertaient sur les limites de ces chiffres. Nous avons bien fait de les écouter. Il va de soi que, sur Mediacités, vous ne verrez pas de cartes ou de graphiques reprenant ces données tant que la méthode pour les élaborer n’aura pas évolué.

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez‐vous sur pals.mediacites.fr

Cet article fait partie de notre rubrique dédiée Nos villes à l’heure du coronavirus Découvrir notre rubrique

Remonter à la source Dans un guide méthodologique à l’attention des professionnels de santé, le ministère rappelait encore « qu’à ce stade [le 20 février 2020], il ne s’agit pas d’une épidémie de Covid‐19 en France mais de la prise en charge de cas sporadiques ou de clusters limités autour d’un cas “source” identifiés ». La stratégie consistait alors à remonter la chaîne de contamination, pour identifier les personnes ayant été en contact avec les patients atteints du coronavirus et les mettre en quarantaine.

Ce qui devait arriver… La phase 3 de l’épidémie de coronavirus a été annoncée samedi 14 mars par le Directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Cette étape correspond à la « circulation active du virus » sur le territoire français, comme l’indique ce guide méthodologique publié par le ministère de la Santé le 20 février dernier.

Six catégories de populations testées Le ministère de la Santé demande désormais que des « tests systématiques » soient réalisés pour certains types de patients présentant les symptômes du Covid‐19 : le personnel médical, les personnes hospitalisées, les « personnes fragiles ou à risque », les personnes fragiles qui résident dans des structures de type Ehpad, les femmes enceintes et enfin les donneurs d’organe.

Deux précautions valent mieux qu’une Ce chiffre des patients asymptomatiques doit lui aussi être interprété avec précaution, non seulement car tous les passagers du bateau n’ont pas été testés (83% l’ont été), mais aussi car la population à bord du bateau n’est pas forcément représentative de la structure de la population générale (âge, maladies pré‐existantes, etc.).

Trop peu de tests en France ? Interrogé en direct sur France 2 mercredi 18 mars, le même Jean‐François Delfraissy déplorait à demi‐mot la stratégie française de limiter les tests diagnostics de Covid‐19 aux populations “à risque” : « Si nous n’avons pas choisi cette stratégie en France, comme cela a été fait en Corée, c’est parce que nous n’avons pas la capacité dans un premier temps de réaliser des tests pour un grand nombre de personnes ». D’autres voix se sont élevées, notamment celle du professeur Didier Raoult, membre du comité scientifique sur le Covid‐19 et, pour réclamer une campagne de dépistage massive afin de préparer la sortie du confinement. Selon les données communiquées par la Direction générale de la santé, samedi 21 mars, « plus de 60 000 tests ont été effectués » depuis le début de l’épidémie en France.