Pourquoi les salariés de Vinci Autoroutes vont faire grève

Un préavis de grève est déposé sur les réseaux de Vinci Autoroutes pour les départs en vacances. Pour la CGT et Sud, les baisses d'effectifs et le manque de moyens dégradent les conditions de travail et mettent en danger les « hommes en jaune » et les usagers.