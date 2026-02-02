Municipales : les élus d’opposition crient à la maltraitance

Un piètre 2,92 sur 10. Telle est la note salée que les 900 élus d’opposition, interrogés pour le 1er baromètre national de la démocratie locale, accordent pour qualifier leurs relations avec les maires. Une mauvaise note encore plus marqué dans les communes de moins de 3 500 habitants (2,76). « C’est la preuve d’un problème systémique, dénonce Yvon Rosconval, l’un des élus à l’origine du baromètre. Le système produit lui‐même des déséquilibres qui rendent difficile, voire impossible, l’exercice pluraliste du pouvoir local. »

Le diagnostic posé par le baromètre est sans appel. Les élus d’opposition dénoncent pêle‐mêle le manque d’écoute, de transparence sur l’action municipale, la difficulté d’accès à l’information – voire des entraves à leur action quand, par exemple, on leur refuse un local (pour 48 % des répondants) ou l’accès aux réseaux sociaux et au site Internet de leur commune. Ceci alors que la loi l’impose. Problème supplémentaire : lorsqu’ils sollicitent les préfectures pour faire respecter la loi, celles‐ci ne leur répondraient, affirment‐ils, que quatre fois sur dix en moyenne…