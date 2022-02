Spectacle saisissant au conseil municipal mardi matin lors de la session consacrée à l’enquête environnementale de la troisième ligne de métro. Alors que les premiers échanges permettaient d’espérer quelques éclaircissements sur la gestion des déblais, les abattages d’arbres, ou encore le bilan carbone de cette infrastructure, la majorité a joué l’obstruction pendant deux heures. Jean-Luc Moudenc en tête, les membres de la majorité comme Laurence Arribagé, Emilion Esnault, Pierre Esplugas et Sacha Briand ont questionné inlassablement chaque membre de l’opposition sur leur soutien ou leur opposition au projet. La diversion a permis au maire de Toulouse de clore le sujet après 4h30 de vaines discussions sans rapport avec l’ordre du jour. Sans surprise la majorité toulousaine a donné un avis favorable sur le dossier d’autorisation environnementale de la troisième ligne de métro. Lors du point presse suivant la séance, Jean-Luc Moudenc s’est même félicité de la teneur des débats, probablement satisfait d’avoir pu extorquer à ces opposants qu’ils étaient opposés à sa version de cette infrastructure.

Sur le fond, l’équipe municipale a tout de même répondu à certaines critiques du projet. Remettant en cause l’analyse du collectif Faiseurs de ville, François Chollet a estimé que la méthodologie Carboptimum utilisée n’était pas adaptée au projet toulousain de métros de type VAL. Son collègue Maxime Boyer a insisté sur son ancienneté, arguant que la mairie s’appuyait quant à elle « sur le décret de référence daté de 2017 ». Réponse du collectif : « M. Boyer compare ici un cadre législatif applicable à tous types de projets d’infrastructure avec une méthodologie détaillée de 162 pages , applicable aux projets de ligne de métro. Les méthodologies de calcul n’ont que très peu évolué ces 20 dernières années. L’étude de Tisséo ne référence aucune méthodologie particulière et il apparaît que certains postes d’émissions mentionnés par Carboptimum sont absents ou sous-estimés pour le projet toulousain », répond le collectif.

Un bilan carbone reconnu incomplet

De fait, tout en défendant le sérieux du bilan carbone réalisé par Tisséo, Maxime Boyer a reconnu qu’il n’était pas complet, car Tisséo aurait manqué d’informations lorsque l’analyse a été réalisée en 2018. L’adjoint au maire s’est d’ailleurs engagé à réactualiser ce document avant la fin de l’année, puis à la fin du chantier et enfin cinq après la mise en service. La promesse a laissé l’opposition perplexe. « C’est comme si un constructeur de maison disait à son client qu’il lui donnerait le montant de la facture à la fin du chantier », a raillé Maxime Le Texier, élu Archipel citoyen. Pour Raphaël André, du collectif Faiseurs de ville, la majorité municipale n’a « pas tenu compte des avis précédents » qui soulignaient déjà « la sous-estimation des émissions du chantier et la surestimation des émissions du parc automobile ». Et de citer « la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de la Ligne 3 de Métro à Toulouse », publiée le 7 mai 2019, et les « doutes partagés dans le rapport de la MRAe du 24 juin 2021 (chapitre 3.5)».

Pendant le conseil municipal, Maxime Boyer a défendu les aspects positifs du métro, évoquant « 90 000 trajets évités chaque jour ». Un chiffre répété lors du point presse qui a suivi. « Cela permet d’éviter 531 000 km de trajet automobile », a-t-il affirmé. Rapporté en émissions de carbone, cela devrait permettre, selon l'étude de Tisséo, d'éviter 45 000 tonnes par an.

Problème, si les 531 000 km figurent bien dans l’enquête publique soumise aux habitants de Toulouse Métropole, ce n’est pas le cas des 90 000. « Les pièces de l’enquête publique précisent "73 000 déplacements journaliers pour 531 000 km parcourus en voiture évités chaque jour" », rappelle Raphaël André. Dans notre précédent article sur le sujet, nous faisions état de l’incohérence entre ce chiffre et celui mis en avant par Tisséo et l’Atmo : 250 000 km évités pour l’un et 211 000 pour l’autre. Interrogés par Mediacités sur ce point, Jean-Michel Lattes, président de Tisséo et Maxime Boyer ont expliqué ces écarts par « des périmètres et des critères étudiés différents ».

Embrouille sur le facteur d'émission

Autre bataille de chiffres : le facteur d’émission des automobiles permettant de mesurer les tonnes de CO2 évités. Selon les calculs du collectif Faiseurs de ville, le dossier de l’enquête publique table sur une émission de 230 grammes de CO2 par km par véhicule. « C’est 230 aujourd’hui, mais on pense que le tendanciel nous amènera spontanément à 202 grammes », a rétorqué François Chollet, s’appuyant sur les données émanant du Citepa. « En 2050, c’est 180 », a ajouté Maxime Boyer.

Pourtant, le collectif est formel : l’évolution à la baisse du facteur d’émission n’est pas prise en compte dans l’enquête publique. « La courbe (présentée ci-dessus, NDLR) est linéaire. Si elle prenait en compte des facteurs d’émissions diminuant au fil des années, elle aurait tendance à s’aplanir, argumente Raphaël André. Mais au-delà de ça, les chiffres restent surévalués par rapport à ceux de l’Ademe qui considère que les émissions moyennes du parc automobiles sont aujourd’hui de 167gCO2/km, qu’elles seront de 103 gCO2/km en 2035 et de 47gCO2 /km en 2050. » Une différence de taille balayée par François Chollet, lors du point presse suivant le conseil municipal : « Peu importe ! L'essentiel, c'est qu'il y ait un tendanciel qui est pris en compte dans les calculs ».

Enfin pour l’anecdote, le maire contredit lui-même ses élus et Tisséo dans sa communication. La comparaison des moyens de transport (reproduite ci-dessus) qu’il a brandi sur son compte Twitter précise que les voitures thermiques émettent actuellement 1,93 kg de CO2 pour 10 km, soit 193 grammes de CO2 par kilomètre. C’est 37 grammes moins que les chiffres avancés par sa propre équipe...