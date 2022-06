Malgré les bons scores réalisés dimanche 12 juin par la Nupes en Haute-Garonne, les jeux sont loin d'être faits et la majorité présidentielle peut encore conserver plusieurs sièges « L'objectif n’est pas qu'on ait une seule circonscription à gauche, comme c’est le cas aujourd’hui, mais qu’on fasse un strike, un carton plein, un grand Chelem », lançait, hier à 23h30, Frédéric Borras, le directeur de campagne de la Nupes en Haute-Garonne, aux militants rassemblés sur la terrasse du Winger, après avoir annoncé les résultats circonscription par circonscription sous les applaudissements.

À l'image des résultats nationaux, le deuxième tour s'annonce serré dans presque toutes les circonscriptions. Et « le grand Chelem» est loin d'être acquis pour la Nupes. Mediacités s'est penché sur quelques grandes tendances qui émergent de ce premier tour.

https://www.mediacites.fr/decryptage/toulouse/2022/06/13/legislatives-2022-ce-quil-faut-retenir-du-premier-tour-en-haute-garonne/

1. La majorité bien placée dans la 5e et la 6e

Si les incertitudes sont nombreuses concernant les noms des vainqueurs qui sortiront des urnes dimanche prochain, deux députés sortants de la majorité présidentielle semblent bien placés pour conserver leur siège : Jean-François Portarrieu (5e) et Monique Iborra (6e).

Avec moins d'un point d'avance (voir les résultats dans la 6e circonscription) sur son adversaire Fabien Jouvé, secrétaire de la section socialiste de Colomiers, Monique Iborra, qui brigue un quatrième mandat au Palais Bourbon, peut peut-être espérer le report des voix LR (4,36 %) et divers droite (1670 voix en tout). Mais l'ancienne socialiste qui a rallié la majorité présidentielle en 2017 ne se perd pas en conjectures : « Je ne crois pas aux alliances d'appareil et aux consignes de vote. Je préfère m'adresser directement aux citoyens sur les réseaux sociaux et sur les marchés ». Quid du vote d'extrême droite ? « Je suis certaine qu'ils ne voteront pas pour moi », martèle-t-elle. « Moyennement confiante » quant à sa victoire dimanche prochain, elle a déjà lancé son plan de bataille : « Avec mon équipe, on . . .