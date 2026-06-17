Les finances de Toulouse Métropole plongent dans le rouge

Un million d’euros, c’était le tout petit excédent qui était prévu dans le budget prévisionnel 2026 voté en fin d’année dernière. Hélas pour les finances métropolitaines, les élus métropolitains s’apprêtent à valider, ce jeudi 18 juin, un budget supplémentaire bien moins valorisant pour Jean‐Luc Moudenc.

La hausse des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement (voir ci‐dessous) fait plonger l’épargne nette – ce qui reste quand tout est payé à – 25,31 millions d’euros. Par comparaison, l’épargne nette s’élevait à 90 millions d’euros en 2024 sur un budget global d’environ un milliard d’euros. Un sacré trou d’air pour celui qui aime tant mettre en avant sa saine gestion en « bon père de famille ».

Le puits sans fond de la ligne C

Comme à son habitude, Jean‐Luc Moudenc attribue ses difficultés financières à d’autres. Lors de la réunion des maires, le 25 mai, deux scénarios ont été présentés : avec ou sans les lois de finances 2025 et 2026. Sans ces dernières, les finances métropolitaines accusent le coup, mais restent dans le vert. À cause d’elles, elles plongeraient dans le négatif.

Si les baisses de dotations de l’État sont réelles, c’est surtout le chantier de la ligne C qui plombe les bilans de la collectivité. Les versements de Toulouse Métropole vers Tisséo s’alourdissent d’année en année. De 116 millions d’euros en 2024, ils sont passé à 173 millions cette année. Ils devraient atteindre 193 millions en 2027, puis 207 millions en 2028. C’est l’équivalent du produit total de la CFE sur le territoire de Toulouse …