Arte décrypte la guerre économique autour d’Airbus

Entre 2016 et 2020, Airbus s’est débattu dans une tentaculaire affaire de corruption qui s’est soldée par une amende record de 3,5 milliards d’euros à son encontre. En cause, les méthodes de son service commercial qui pendant 15 ans n’a pas hésité à distribuer d’importants pots‐de‐vin pour obtenir des contrats. En 2016, Mediapart avait par exemple révélé comment le géant européen de l’aéronautique était prêt à verser une commission occulte de 12 millions d’euros au premier ministre kazakh, pour faciliter la vente de 45 hélicoptères.

Mais au‐delà de ce volet judiciaire, l’affaire Airbus est aussi un énième chapitre de la guerre économique entre l’Europe et les États‐Unis. Pour ces derniers, la tentation était forte de faire d’une pierre deux coups en poursuivant Airbus au nom de la lutte contre la corruption, tout en déstabilisant le concurrent direct de l’avionneur américain Boeing. Le fleuron aéronautique européen aurait ainsi pu s’ajouter à la longue liste des entreprises françaises affaiblies par des procédures juridiques américaines extraterritoriales.

Comment Airbus a réagi pour atténuer les risques pesant sur le groupe ? Comment les autorités françaises sont intervenues pour garder le contrôle et préserver leurs intérêts stratégiques ? C’est cet enjeu de souveraineté nationale et européenne que les réalisateurs David Gendreau et Alexandre Leraître décortiquent dans leur documentaire sur La Bataille d’Airbus, disponible actuellement sur Arte. Mediacités a pu le visionner en avant‐première et s …