Contrôle de l’enseignement privé : le rectorat de Toulouse en retard sur les objectifs de l’État

Selon la feuille de route annoncée par le ministère en réaction au scandale Bétharram, le rectorat toulousain doit théoriquement mener 142 contrôles d’établissements privés sous contrat d’ici à 2027… Mais il accuse déjà un sérieux retard.

2023-fevrier-académie-Toulouse
L'académie de Toulouse. / Crédit photo Gael Cérez

En 2023 et 2024, le rectorat de Toulouse n’avait mené aucun contrôle des établissements scolaires privés sous contrat. Et pour concéder cette information, il avait fallu que les services de l’académie de Toulouse, reçoivent une assignation devant le tribunal administratif. 

En 2025, des inspections ont bien été menées – à Toulouse comme partout en France dans le sillage de l’affaire Bétharram… mais l’académie rechigne une nouvelle fois à faire la transparence. Depuis l’été, Mediacités demande à l’ensemble des rectorats de France de lui communiquer un inventaire détaillé de l’ensemble des établissements contrôlés et l’ensemble des rapports de contrôle afférents. En l’absence d’une restitution officielle par le ministère de l’Education nationale, cette démarche vise à dresser le bilan d’une vague de contrôle inédite.

Atteintes à la liberté de conscience des élèves, mesures discriminatoires dans les règlements intérieurs de plusieurs établissements, non‐respect des volumes horaires d’enseignement… des manquements graves ont été repérés de façon récurrente par les inspecteurs d’Etat.
Cinq contrôles sur place
La plupart des services d’académie nous ont transmis au moins …

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Par Matthieu Slisse

