Après l’affaire Bétharram : la liste des écoles, collèges et lycées privés sous contrat contrôlés en 2025

Réveil ministériel. Alors que jusqu’à tout récemment, les contrôles de l’enseignement privé financé par l’État se comptaient chaque année sur les doigts d’une main, et étaient le plus souvent pointés en direction des établissements scolaires musulmans, leur fréquence s’est brusquement accélérée en 2025.

En cause, le scandale Notre‐Dame de Bétharram qui a violemment révélé les gravissimes conséquences de cette défaillance des inspections. « L’État n’a pas été au rendez‐vous », était forcée de concéder la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne au printemps dernier. D’où la nécessité d’une réaction forte : la promesse de 1 000 contrôles d’ici à la fin d’année 2025.

Passé l’effet d’annonce, l’ambition a‑t‐elle été tenue ? Le ministère de l’Education nationale, dirigé depuis octobre par Édouard Geffray –