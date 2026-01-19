Après l’affaire Bétharram : la liste des écoles, collèges et lycées privés sous contrat contrôlés en 2025

Éphémère ministre de l’Education nationale, Elisabeth Borne avait annoncé la conduite de 1 000 contrôles d’établissements scolaires privés sous contrat en réaction à l’affaire Bétharram. Promesse tenue ? Alors qu’aucune restitution n’a été effectuée, Mediacités comble ce vide.

Image d'illustration. / Montage : Nicolas Barriquand.

Réveil ministériel. Alors que jusqu’à tout récemment, les contrôles de l’enseignement privé financé par l’État se comptaient chaque année sur les doigts d’une main, et étaient le plus souvent pointés en direction des établissements scolaires musulmans, leur fréquence s’est brusquement accélérée en 2025.

En cause, le scandale Notre‐Dame de Bétharram qui a violemment révélé les gravissimes conséquences de cette défaillance des inspections. « L’État n’a pas été au rendez‐vous », était forcée de concéder la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne au printemps dernier. D’où la nécessité d’une réaction forte : la promesse de 1 000 contrôles d’ici à la fin d’année 2025.

Passé l’effet d’annonce, l’ambition a‑t‐elle été tenue ? Le ministère de l’Education nationale, dirigé depuis octobre par Édouard Geffray – 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

Après Bétharram : l’enseignement privé dans le viseur de l’Education Nationale

3 articles
Après Bétharram : l’enseignement privé dans le viseur de l’Education Nationale

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?