Le Petit futé nouveau est arrivé ! De l’Artois au Hainaut belge, en passant par le Dunkerquois, le guide « Autour de Lille » 2022 propose des « adresses futées et approuvées » aux alentours de la capitale des Flandres. En couverture de cette nouvelle édition du célèbre guide se dresse fièrement le beffroi de Douai. Un joli coup de projecteur, assurément, pour la cité des géants… Un détail, pourtant, attire l’attention : le gros logo « Douaisis Tourisme » qui accompagne le cliché. Il laisse penser que le service tourisme de l’agglomération de Douai aurait participé à la rédaction de l’ouvrage. À quel point, et selon quelles modalités ?

Ce type de partenariat, entre maisons d’édition spécialisées dans le tourisme et collectivités, se répand de plus en plus largement ces dernières années, pointe une enquête publiée cet été dans Le Courrier des maires. Un peu plus tôt, en octobre 2020, Mediacités dévoilait que la métropole européenne de Lille (MEL) s’était offert un guide du Routard sur mesure, Lille, capitale mondiale du design. L’ouvrage était en réalité le fruit d’une collaboration entre l’agence d’attractivité Hello Lille (créée par la MEL en 2019) et Le Routard - ce que ses lecteurs ne savaient pas forcément…

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2020/10/09/quand-la-metropole-de-lille-soffre-un-guide-du-routard-sur-mesure/

« Le guide “Autour de Lille” 2022 n’est pas une commande », réfutent d’une même voix les éditions du Petit futé et Douaisis Tourisme. Reste que tous les offices de tourisme des différents territoires présents dans l’ouvrage ont bel et bien fait l’objet d’un démarchage commercial en règle de la part de la maison d’édition au renard.

3 500 euros pour être en couverture

Pour s’assurer d’une place privilégiée dans le guide, Douaisis Tourisme a dû s’acquitter d’une facture de 3 500 euros. Une somme qui comprend la couverture, ainsi qu’un encart sur l’office du tourisme de la ville, agrémenté de deux photos, dans les pages consacrées à Douai. Créditées « Douaisis Tourisme », les images sélectionnées pour apparaître dans l’ouvrage ont été mises gratuitement à la disposition du Petit futé. « Le beffroi aurait de toute façon figuré dans le guide, même sans partenariat », indique le service touristique. Certes, mais peut-être pas en couverture.

Du côté de l’office de tourisme du Cambrésis, on retrouve le même type d’arrangement : celui-ci a également droit à son encart, illustré d’une photo de l'hôtel de ville de Cambrai, dans les pages dédiées à la ville. Cette dernière occupe d’ailleurs la quatrième de couverture du guide. « On a décidé de prendre une page publicitaire cette année », nous explique son service communication - qui n’a pas souhaité pousser son désir de transparence jusqu’à nous transmettre le montant de cette dépense.

Sauf que ces insertions publicitaires plus ou moins assumées ne concernent pas uniquement la première et la dernière de couverture, mais bien l'ensemble de l’ouvrage. Une publicité qui ne dit pas son nom, puisque le lecteur l’ignore totalement, pensant avoir entre les mains un guide totalement indépendant. Les pistes sont d’autant plus brouillées qu’une « habitante de la région depuis 10 ans », Clémence Turlotte, se voit présentée comme la rédactrice du guide dès les premières pages. Elle « aime s’éloigner des grandes villes pour mettre en valeur les bonnes adresses du terroir », vante l’opuscule. La promesse ? Des escapades uniques à travers la région, au gré des « coups de cœur » et bons plans dénichés par cette guide chevronnée.

Au fil des pages, on comprend que c’est surtout une bataille de l’image qui se joue entre les territoires. Il faut être vu, attirer l'œil du touriste, se démarquer à tout prix. Ce que le Petit futé semble avoir très bien compris. « Les collectivités se sont aperçues que le pouvoir de l’image a pris le devant. Une photo donne envie de venir voir sur place », assure Chloé Broion, responsable des partenariats et des éditions des guides du Petit futé consacrées au nord de la France. Si les photos qui accompagnent les textes se trouvent si inégalement réparties dans l’ouvrage, c’est parce que la publication de celles-ci fait souvent l’objet d’un deal commercial proposé aux offices de tourisme.

« On paye pour pouvoir être mis en avant »

Tandis qu’une seule et unique illustration de la ville de Roubaix figure dans le guide de cette année, on y trouve en revanche rien de moins qu’une quinzaine de photos de l’Avesnois. Et pour cause : les quatre offices de tourisme qui composent ce territoire (Cœur de l’Avesnois, Sud-Avesnois, Sambre-Avesnois et Pays de Mormal) se sont rassemblés pour financer à plusieurs cette « opération de communication ». « Le Petit futé nous a montré ce qu’ils avaient fait les années précédentes et il n’y avait pas grand chose sur l’Avesnois… On nous a donc proposé un partenariat pour valoriser notre territoire », nous explique Jonathan Ransart, directeur de l’office du tourisme Sud-Avesnois. Les quatre entités indiquent avoir versé environ 2 000 euros, soit 500 euros chacune environ.

« On paye pour pouvoir être mis en avant : on peut choisir nos photos et ce qu’on a envie de dire. Par exemple, chez nous, le Fort de Leveau n’apparaissait nulle part alors qu’il fait entre 6 000 et 10 000 visiteurs par an. On a pu l’ajouter », développe Aurélien Bouibeb, le responsable de la communication de l’office de tourisme de Sambre-Avesnois. Le partenariat comprend aussi l’ajout de liens vers les sites web et réseaux sociaux sur la version numérique du guide, ainsi qu’un encart de présentation de chaque office de tourisme dans les pages. En novembre, chacun d’eux a fourni à la marque une base de données comprenant une dizaine de photos et des textes déjà rédigés pour présenter différents lieux d’intérêt touristique. En somme, ces offices de tourisme ont payé pour produire eux-même une partie de leur prestation…

« Plusieurs formules nous ont été proposées - soit un rédacteur venait sur le terrain, et le coût était plus important, soit on rédigeait nous-mêmes pour limiter les frais »

Et l’auteur du guide, qui « prend toujours plaisir à sillonner cette belle région », dans tout ça ? « Souvent, on préfère rédiger des textes nous-même, poursuit Aurélien Bouibeb, c'est même devenu une spécialité dans les offices de tourisme ! » Une méthode très maîtrisée dans laquelle ils sont sûrs de se retrouver. Et qui présente l’avantage de permettre au Petit futé de rentabiliser son guide sur le dos de territoires qui attirent peut-être moins les touristes et sont donc friands de cette mise en lumière... « Plusieurs formules nous ont été proposées - soit un rédacteur venait sur le terrain et le coût était plus important, soit on rédigeait nous-mêmes pour limiter les frais », explique Eric Leclercq, directeur de l’office de tourisme du Pays de Mormal, soucieux de redorer le blason touristique d’un territoire « souvent décrié ».

Publicités dissimulées

« Notre force, depuis 45 ans, c’est de choisir nous-mêmes les adresses qu’on partage, de dénicher les pépites », maintient pourtant fermement Chloé Broion, ajoutant que « chaque adresse présente dans le Petit futé a automatiquement été vue, testée ». Qu’en est-il de l’usage intempestif, au fil des pages, de ces publicités qu’on peut aisément qualifier de dissimulées ? La responsable lilloise de la marque n’y voit là qu’une « mise en avant rémunérée d’un partenaire, qui s’effectue toujours dans le cadre d’une collaboration ». Pour l’indépendance, on repassera.

Libre à chaque office de tourisme, bien sûr, d’accepter ou non ces offres commerciales. « Nous, on n’a pas d’argent pour ça ! Donc on n’a pas payé », indique par exemple l’office de tourisme de Roubaix - qui souligne au passage que « la ligne budgétaire d’Instagram [c’est-à-dire le forfait proposé par le Petit futé pour publier sur son réseau des posts consacrés à la ville, NDLR] était particulièrement élevée ». La marque, très présente sur les réseaux sociaux, y use du même type de partenariat - sans en avertir davantage ses usagers. Tous les moyens sont bons, décidément, pour promouvoir des territoires qui ne demandent pas mieux que payer pour exister. Un business model contestable, incontestablement futé…