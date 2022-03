Mais que se passe-t-il à la MEL ? Alors que la collectivité semble en ordre de marche, qu’elle concrétise – enfin ! – des projets importants au premier rang desquels le Schéma directeur des infrastructures de transport (SDIT), alors que le nouveau patron des services, Marc Pons de Vincent , poursuit avec poigne et méthode la réorganisation complète de ce paquebot de 2 600 agents, Mediacités a recueilli de nombreuses critiques spontanées au sujet du (dys)fonctionnement du cabinet du président. Un cabinet « inexistant » voire « catastrophique », selon les termes utilisés par deux vice-présidents, pourtant membres de la majorité de Damien Castelain. Un « bunker », selon des salariés de la MEL.

Le cabinet, c’est l’organe stratégique du président. Celui qui donne de la cohérence à la politique suivie, qui valorise les mesures prises à l’extérieur, qui prépare les « éléments de langage du président » et, surtout, qui s’assure du bon déroulement des séances en négociant les indispensables compromis entre groupes politiques. Or, près de deux ans après la facile réélection de Damien Castelain à la tête de la 5e métropole de France, son cabinet montre des failles. Postes non pourvus, turnover important, nominations et promotions déconcertantes… Surtout, un fossé se serait créé entre le cabinet et les services, ce qui contribuerait à isoler le président et à ne pas anticiper des couacs retentissants comme sur le dossier récent de l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin.

Le cabinet, un point faible du président

Nous avons donc cherché à comprendre. Premier constat : alors que la limite de recrutement pour le cabinet de la MEL est fixée à onze postes, seuls six sont pourvus. Dernier renfort en date ? L’arrivée en février de Thomas Clerc, un conseiller technique multi-casquettes puisqu’il s’occupe de l’aménagement du territoire, de la politique de la ville, du logement, de l’habitat, du développement économique des sports et de la culture… excusez du peu ! Le cabinet a toujours été le point faible de Damien Castelain. Lors de son premier mandat, l’omnipotent directeur général des services Bruno Cassette jouait aussi le rôle officieux de directeur de cabinet, même s’il n’en avait pas le titre. Après s’être douloureusement séparé de son bras droit, ami et éminence grise, fin octobre 2020, Damien Castelain avait pourtant donné l’impression d’avoir compris la nécessité de mieux s’entourer.

Deux professionnels aguerris, au parcours politique marqué à droite, ont rejoint le cabinet lors des six premiers mois du mandat. En novembre 2020, Damien Castelain a recruté Olivier Bernard comme directeur de cabinet - il occupait précédemment ce même poste auprès de Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy et président du Grand Annecy ; en janvier 2021, le président embauche Yohan Engel comme chef des relations presse et responsable de sa communication personnelle – ce communicant est passé par le département des Yvelines, la ville de Maurepas et l’Assemblée nationale. Plus étrange, le président de la MEL appelle aussi à ses côtés - dès août 2020 - Brahim Azallade, un novice complet dans le monde des collectivités locales, et lui accorde le titre flou de conseiller spécial. D’autres profils sont ensuite venus renforcer le cabinet, pour l’essentiel des anciens de l’équipe Cassette dont Maxime Fontaneu, l’un de ses anciens chargés de mission.

Deux ans plus tard, l’équipe n’est plus tout à fait la même. Si Olivier Bernard - qui n'a pas répondu à nos appels - est toujours là, ce n’est pas le cas de Yohan Engel. Ce dernier n’a fait qu’un aller-retour. Après un arrêt longue maladie, il a fini par démissionner et s’occupe désormais de la communication du groupe LR à l’Assemblée nationale. La greffe, apparemment, n’a pas pris et son poste demeure vacant. Jean-Charles Lallouet, qui était directeur adjoint de la communication au cabinet, est parti pour un poste équivalent à l'agglomération de Saint-Nazaire. Et trois attachées de presse de la MEL ont quitté le navire. Maxime Fontaneu, lui, a été propulsé directeur de cabinet adjoint par la grâce d’Olivier Bernard… Quant au mystérieux Brahim Azallade, il est devenu chef de cabinet adjoint. Une ascension éclair.

Le « Benalla de la MEL »

La présence de cet ancien salarié de Transpole ne cesse d’étonner. Rien ne semble la justifier si ce n’est sa proximité avec le sénateur Dany Wattebled, vieille connaissance de Damien Castelain. Il se dit qu’il aurait notamment pour mission de rapporter au sénateur ce qui se passe au sein de la MEL, ce dernier n’y étant plus élu depuis qu'il a dû abandonner la mairie de Lesquin pour cause de cumul de mandat. « Dany Wattebled voudrait être le roi de la MEL alors qu’il n’est le roitelet de nulle part », tranche un élu métropolitain qui le connaît bien. Brahim Azallade suit le président Castelain partout ; il lui rapporte directement… malgré la présence d’une cheffe de cabinet censée pourtant être sa supérieure directe. Il assiste aux réunions du puissant groupe majoritaire MPC, assis à la droite du président.

« Tout le monde se demande ce qu’il fait, s’interroge un autre vice-président. Je m’en méfie comme de la peste. » « C’est le copain de Damien avant tout », estime un ancien du cabinet. Brahim Azallade adore le sport de compétition. Tous les sports, d’ailleurs (la boxe, le rugby, le handball), ce qui le rapproche de Damien Castelain. Sur le réseau social Twitter, il consacre un tweet sur deux à vanter les mérites de tel sportif ou de telle équipe locale. C'est aussi un habitué de la tribune présidentielle du stade Pierre-Mauroy. Bon vivant et bon camarade, le président Castelain traite bien ses copains. Un peu trop, peut-être…

Son voyage à Dubaï et Abou Dhabi, du 14 au 18 février 2022, a suscité des crispations. Un peu en raison du caractère sulfureux de ces régimes totalitaires ; un peu en raison de l’utilité jugée par certains toute relative de ce déplacement ; beaucoup à cause de la présence de Brahim Azallade dans la délégation. « Mais quelle est donc sa valeur ajoutée ? s’interroge, sceptique, un vice-président. Ce que je critique, c’est la capacité de ce garçon à apporter des choses. » Dans les couloirs du Biotope, siège de la collectivité, Brahim Azallade a acquis le surnom de « Benalla de la MEL ». Lorsqu’on appelle l’intéressé au téléphone pour en savoir plus, il met aussitôt fin à la discussion en prétextant un double appel. Depuis, il demeure aux abonnés absents…

Attribution généreuse de voitures de fonction

Brahim Azallade devait aussi participer au Mipim, la grand-messe du marché immobilier qui se tient chaque année à Cannes en mars. Mais son ordre de mission a été finalement annulé. Le président aurait-il entendu les protestations monter dans son entourage ? Peut-être...

Au sein de la MEL, les critiques portent aussi sur les avantages en nature accordés à quelques-uns. C'est le cas de l’attribution généreuse de véhicules de fonction. Trois ont été attribuées à des membres du cabinet : le directeur de cabinet – ce qui est habituel pour une collectivité de la taille de la MEL – ; le directeur adjoint Maxime Fontaneu ; et… le chef adjoint de cabinet Brahim Azallade. Pourtant, les règles sont formelles. Pour un établissement public de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, une seule voiture de fonction peut être attribuée à un membre de cabinet « pour nécessité absolue de service ».

Pour contourner la règle, les clefs sont donc officiellement déposées au secrétariat commun président/directeur de cabinet. Bien entendu l’essence et l’entretien sont inclus, tout comme l’usage privatif du véhicule. Dans le cas de Brahim Azallade, cet avantage en nature est d’autant plus appréciable qu’il habite en dehors de la métropole, à Sin-le-Noble, non loin de Douai. Bénéficie-t-il d’une « autorisation de remisage » comme cela est obligatoire ? Et d’un ordre de mission pour quitter le territoire métropolitain ? Nous n’avons pas pu le vérifier. Ni les affirmations selon lesquelles il serait chargé de distribuer généreusement des places pour les compétitions sportives des clubs métropolitains – une pratique qui fut dénoncée, en 2020, par l’Agence française de lutte contre la corruption.

« Je pensais que le président avait changé. Mais non ! Il n’a pas appris de ses erreurs et n’a pas bougé son comportement d’un iota »

« Je pensais que le président avait changé. Mais non ! Il n’a pas appris de ses erreurs et n’a pas bougé son comportement d’un iota, regrette un responsable de service qui vient de quitter la collectivité. Pour les voyages ou les petits avantages, il se dit qu’il y a droit, que s’il s’agissait de Martine Aubry ou de Pierre Mauroy personne ne dirait rien alors qu’on le critique parce qu’il n’est que le maire de Péronne-en-Mélantois. » « Damien est très cordial, facile d’accès, gentil mais très mal entouré », complète un ancien membre du cabinet. Un vice-président renchérit : « Quand je lui dis qu’il devrait mieux veiller à son entourage, il est comme dans un autre monde et complètement sourd à mes alertes… »

Au-delà de ces petits arrangements avec les règles – une spécialité de Damien Castelain si l’on en juge par ses multiples affaires judiciaires en cours –, l’enjeu est ailleurs. Il tient aux difficultés de projection d’une collectivité qui doit déployer une vision et emporter avec elle l’adhésion de tous. Soit la mission centrale d’un cabinet. Les vice-présidents de la MEL ont donc pris l’habitude de traiter directement avec le directeur général des services, unanimement apprécié, ou avec les directeurs généraux adjoints. Et donc de court-circuiter le cabinet. « On travaille bien avec les services, estime un membre éminent de l’exécutif. C’est mieux que de passer par un mec (sic) du cabinet ce qu’on ne pouvait pas faire autrefois à cause de l’ancien DGS. » Certes. Mais la MEL semble pâtir de ce fonctionnement bancal qui isole un peu plus le président.

Valse à la com’ La valse des postes touche aussi le service de communication de la MEL. En janvier 2022, une nouvelle directrice, Nathalie Collignon, a été recrutée. C’est à cette ancienne salariée de la Région Sud, passée notamment par Publicis, que reviendra la tâche de mettre en œuvre la stratégie de communication externe et interne de la collectivité, ces deux volets devant être regroupés sous son autorité. Stratégies d'influence, e-réputation, attractivité employeur, rayonnement de la MEL… La tâche est immense. D’où le recrutement en cours d’un directeur adjoint. « Damien est traumatisé par la presse » Nathalie Collignon aura également pour mission de rebâtir un service de presse désorganisé à la suite du départ de son responsable, Yohan Engel, et de nombreuses attachées de presse - deux postes sont actuellement ouverts au recrutement. Peut-être aura-t-elle à cœur de mettre fin au boycott de Mediacités qui demeure total depuis juin 2018, date de la publication de notre première enquête sur les frais indus du président. En juillet 2020, les abonnements groupés à Mediacités ont même été supprimés. « Damien est traumatisé par la presse », confie un ancien membre du cabinet. La situation semble toutefois devoir perdurer car la nouvelle directrice de la communication n’a pas jugé bon de répondre à nos appels...