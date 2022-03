Un écran géant, un sauna, ou encore une salle de sport. Nous ne sommes pas dans un hôtel de luxe, mais bien à l’intérieur d’une colocation géante, installée dans une ancienne maison de maître lilloise. Située à deux pas de la Citadelle, la villa Boileux s’étend sur quatre étages et 375 mètres carrés. Dehors, un jardin avec boulodrome. Dedans, les moulures au plafond côtoient les meubles plus modernes d’un espace fraîchement décoré. Ouverte en décembre 2021, la maison a immédiatement rencontré un vif succès. En tout, 11 chambres sur 12 ont été louées.

Sa créatrice, Juliette Gauchez, a imaginé un logement « clés en main ». Car la maison est aussi équipée d’une home manager, soit d’une personne qui gère tous les petits tracas du quotidien : achat de liquide vaisselle, réparations, organisation de cours de cuisine ou de yoga,... Bref, « les avantages de la colocation sans les inconvénients », résume-t-elle.

Le coliving est un modèle d’habitation tout droit venu des États-Unis, qui s’étend de plus en plus à Lille. En tout, la ville compte à ce jour 13 espaces de coliving. Si sa définition est aujourd’hui un peu floue - il n’existe pas juridiquement en tant que tel - les propriétaires ou professionnels de l’immobilier interrogés le dépeignent de la même manière : il s’agit d’une colocation améliorée par des équipements de luxe, avec une arrivée clés en main - internet, électricité et assurance compris - agrémentée par des services supplémentaires comme le ménage ou l’organisation d’activités.

À Lille, la première maison de ce type a ouvert ses portes il y a trois ans, à l’initiative de Lucie Moreau et d’Alexandra Tchidemian, anciennes salariées dans la décoration. Deux entreprises ont ensuite conquis le marché : la société parisienne Colonies, et Ivynest, qui gère la plupart des espaces lillois. Depuis sa création il y a un an et demi, les cofondateurs d’Ivynest, Luke Toulemonde et Alexis Ducoulombier, ont ouvert 13 maisons dans la métropole lilloise, dont huit à Lille. Là encore, le concept rencontre un vif succès : « On a plus de demandes de locataires que de places disponibles », soulignent les cofondateurs, tous deux issus d’une école de commerce.

750 euros pour une chambre de 9 mètres carrés

Sur leurs sites, les propriétaires et les agences mettent en avant une ambiance chaleureuse, illustrée par des vidéos dynamiques ou des slogans accrocheurs. Tout est fait pour rendre le coliving le plus attrayant possible. « Je me suis dit que j’allais créer la maison de mes rêves », explique Lucie Moreau, cofondatrice de My name is Bernard. Mais, pour profiter de sa « maison à la Friends », il faut mettre la main au porte-monnaie, et pas qu’un peu. Vivre dans l’une des 12 chambres de sa résidence de 360 mètres carrés, c’est débourser au minimum 745 euros par mois.

« C’est sûr qu’un étudiant ne va pas se payer une chambre à 995 euros »

Les autres maisons lilloises ne font pas exception. Une chambre de 9 mètres carrés dans l’un des grands colivings de Colonies coûte, par exemple, 750 euros par mois. Du côté de la villa Boileux, les loyers sont compris entre 795 et 995 euros pour des chambres de 17 à 26 mètres carrés. Chez Ivynest, les prix oscillent aussi entre 750 et 950 euros mensuels.

Ainsi les colivings attirent-ils en priorité des actifs. « C’est sûr qu’un étudiant ne va pas se payer une chambre à 995 euros », admet Juliette Gauchez de la Villa Boileux. Chez elle, la moyenne d’âge est d’environ 29 ans, précise-t-elle. « Le coliving est souvent plus onéreux qu’une colocation classique. C’est un mode de vie particulier », confirme l’avocate en droit de l’immobilier Laetitia Bô, spécialiste du coliving.

Les trucs et astuces permis par l’encadrement des loyers

Tous s’accordent pourtant sur un fait : ils respectent bien l’encadrement des loyers en vigueur à Lille depuis mars 2020. Mais chacun fait sa propre tambouille, qui n’est pas toujours réglementaire, même s’il existe bien une façon d’harmoniser les calculs. Laetitia Bô explique que les règles doivent être calquées sur celles de la colocation. La somme des loyers de chaque locataire ne doit donc pas dépasser le montant total de la location de l’appartement.

Pourtant, en se basant sur ce qui est affiché sur chacun des sites, le prix du loyer au mètre carré s’annonce systématiquement deux, voire trois fois plus élevé que le montant du loyer majoré. Une situation qui peut être rendue possible par deux outils.

D’abord, les compléments de loyers, qui permettent de facturer certains éléments indépendamment du loyer de base. Ils englobent par exemple les équipements de sport ou les écrans géants, bien qu’aucun texte ne liste avec précision ce qu’ils comprennent. « C’est quelque chose de très exceptionnel. On ne peut pas y faire entrer un service par exemple », alerte Elisabeth Heuls, juriste à l’Agence départementale pour l’information sur le logement (ADIL) du Nord et du Pas-de-Calais. Les abonnements aux plateformes de streaming, le ménage, ou encore les services de réparation peuvent, quant à eux, être compris dans un « contrat de prestation de services », explique Laetitia Bô.

« C’est sûr que si on considère qu’on ne loue qu’une chambre de 15 mètres carrés, on va être un peu au-dessus [de l’encadrement des loyers], s’explique Alexis Ducoulombier. On justifie nos tarifs par des prestations qui sont assez extraordinaires : des maisons refaites à neuf, bien placées, avec des équipements de grande qualité… » Ivynest et la Villa Boileux comptent environ 200 euros de services par locataire et par mois. Du côté de Colonies, c’est plutôt « la moitié du prix du loyer total » qui correspond aux différentes charges. Mais, même en prenant ces nouveaux critères en compte, les prix dépassent encore la moyenne lilloise.

« L’encadrement des loyers est une chose, mais certains ne s’en plaignent pas »

La loi oblige les bailleurs à préciser le loyer de référence et le détail des compléments dans leur contrat de bail. Mais il n’est pas encore obligatoire de le rendre visible dans les annonces immobilières. À partir du 1er avril 2022 cependant, tous les professionnels de l’immobilier devront afficher le loyer de référence des logements mis en location. Interrogées par Mediacités, les deux agences professionnelles présentes à Lille - Colonies et Ivynest - n’étaient pas au courant de cette nouveauté. « Ça ne change pas grand chose en réalité, c’est simplement de l’affichage », a simplement réagi Amaury Courbon, cofondateur de Colonies.

En cas d’irrégularités, les locataires disposent de trois mois pour effectuer un signalement à la commission départementale de conciliation (CDC). À la suite duquel le bailleur devra, par exemple, justifier du bien-fondé des compléments de loyer.

Mais il incombe aux locataires de faire la démarche, « ce qui est très rare », souligne Laetitia Bô. La peur de détériorer leur relation avec leur propriétaire ou de s’engager dans des démarches difficiles et chronophages ont souvent raison de leur motivation, comme nous l’expliquions déjà en mars 2021. « Nos locataires ne se sont jamais plaints », confirme Alexis Ducoulombier. « Les personnes qui habitent en coliving ont conscience de l’endroit où ils vivent. L’encadrement des loyers est une chose, mais certains ne s’en plaignent pas », résume Elisabeth Heuls.

De son côté, la ville de Lille assure avoir commandé une étude pour « mesurer tous les enjeux » du coliving. Dans un e-mail envoyé à Mediacités, la mairie précise : « L'objectif est de garantir à Lille un logement abordable qui préserve la mixité sociale. C'est dans cet esprit, et conscients aussi que l'encadrement de ce phénomène ne relève pas uniquement des compétences d'une ville, que nous appréhendons le dossier du coliving. »

