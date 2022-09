À Lille, les dérives de la prime au chauffage au bois de la MEL

Entre Michel et son poêle à bois, l’histoire aura duré presque 20 ans. Au centre du salon, l’ancien appareil faisait partie intégrante de sa maison d’Armentières. Mais quand le retraité a appris de son voisin qu’il pouvait toucher 1 600 euros pour le changer, il n’a pas hésité : « J’ai pris un modèle alsacien, beaucoup plus performant », raconte-t-il, tout sourire, aujourd’hui. Résultat, sa consommation et sa facture de bois ont été divisées par deux. Et surtout, du point de vue des pouvoirs publics, sa contribution à la pollution de l’air a été réduite.

