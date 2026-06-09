Baignade à la Confluence : la promesse des écologistes sera‐t‐elle torpillée par la droite ?

Alors que la concertation lancée par la ville de Lyon se termine ce mercredi, le projet de baignade dans la darse de la Confluence suscite l’inquiétude de certains riverains qui évoquent des nuisances sonores et sécuritaires. Des oppositions marginales mais relayées par la droite. La métropole de Lyon s’est pourtant elle aussi engagée à ouvrir des sites de baignade dans le Rhône et la Saône.

Nous avons été sollicités par Édith, lectrice de Mediacités, qui nous interroge : « A l’heure où le projet d’un lieu de baignade en site naturel fait débat dans le 2e arrondissement et l’objet d’opposition de la part des riverains de la darse, pourriez‐vous nous confirmer que c’était un projet de campagne des écologistes et non un projet sorti du chapeau si on écoute les opposants ? »

Ultimes avis et commentaires avant le grand plouf dans un an ? Lancée en mai dernier, la concertation – sous forme de questionnaire en ligne – menée par la ville de Lyon sur le projet de baignade dans la darse de la Confluence doit se clore ce mercredi 10 juin. Les contributions feront ensuite l’objet d’une restitution à l’automne prochain, avant de lancer le chantier. Objectif : se baigner dans la Saône – ou plutôt dans le bassin qui longe le centre commercial du sud de la Presqu’île – en 2027, comme l’avait promis, il y a deux ans, le maire de Lyon Grégory Doucet, réélu en mars dernier. Un engagement que l’écologiste a repris et mis en avant, chère Edith, dans son programme électoral en début d’année, comme Mediacités l’a consigné dans Radar, notre outil de suivi des promesses de nos élus.

A moins que le projet ne prenne l’eau avant ? Une pétition intitulée