Y a‑t‐il vraiment de l’entrisme islamiste à Denain ?

La nouvelle a sans doute conforté tous ceux qui dénoncent un risque d’entrisme islamiste à Denain. Soufiane Iquioussen, le fils de l’imam Hassan Iquioussen, expulsé au Maroc il y a trois ans, a annoncé le 18 janvier au Parisien qu’il sera candidat aux élections municipales « en position éligible » sur la liste citoyenne « Un nouveau souffle pour Denain », menée par son ami Youssouf Feddal. Il s’y était toujours refusé jusque‐là, préférant rester dans la coulisse en tant que simple directeur de campagne.

« Je ne pouvais plus inciter les jeunes à s’intéresser à la politique tout en restant planqué, justifie Soufiane Iquioussen auprès de Mediacités. À force de me jeter en pâture et de me prêter tout un tas d’intentions, je me suis dit, autant y aller. » Et de préciser, dans les colonnes de La Voix du Nord : « Ce qui a vraiment fait basculer les choses, ce sont les attaques : ‘‘le fils de l’imam Hassan Iquioussen’‘, ‘‘l’entrisme’‘, le rapport aux Frères musulmans… ».

Prise de distance avec les idées du père

Prédicateur appartenant à l’obédience des Frères musulmans, Hassan Iquioussen a, de fait, pendant des années, tenu des propos antisémites, homophobes ou affirmant l’infériorité de la femme, notamment lors de conférences filmées sur sa chaîne YouTube. Ces propos lui ont valu d’être expulsé au Maroc en janvier 2023 et de voir son nom figurer à cinq reprises dans le rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France », publié en mai dernier par le ministère de l’intérieur.

Soufiane Iquioussen, lui, est la cible d’articles de presse et d’accusations du syndicaliste CGT et conseiller régional ex‐LFI Cédric Brun, recueillis cet automne dans le cadre très officiel de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale « sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste », un témoignage dont on peut lire le compte‐rendu ici.

Mais ces accusations à son égard sont‐elles fondées ? Pour le savoir, Mediacités a mené l’enquête pendant plusieurs mois, rencontrant 28 personnes à Denain et dans les villes avoisinantes, dont certaines plusieurs fois. À commencer, bien sûr, par le principal intéressé.

Celui‐ci a répondu sans détours à nos questions au cours de plusieurs entretiens, même s’il s’est montré parfois un peu agacé. « Je suis le fils de mon père et de ma mère. Mon père, je ne le renierai pas, assène ainsi ce quarantenaire lors de notre première rencontre. En revanche, concernant ses prises de paroles, je l’ai déjà dit, il dit des conneries, en dit certainement encore, et pourrait en redire. Comme n’importe quel religieux, il a des positions conservatrices sur les thématiques sociales qui ne sont pas les miennes. Nous sommes deux personnes distinctes et ce n’est pas parce que je suis son fils que je partage ses opinions. »

Ce qui ne l’empêche pas de dénoncer son expulsion. « Elle répond clairement à un agenda politique, proteste‐t‐il. Il aurait …