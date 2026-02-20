En guerre avec la droite, lâchée par des soutiens : la campagne de Violette Spillebout à Lille vire à la course d’obstacles

Polémique sur sa proposition de confier des responsabilités au RN ou à LFI, défections de dernière minute, difficultés à constituer sa liste… la campagne de la candidate macroniste à la mairie de Lille est tout sauf un long fleuve tranquille. Mais la députée, le cuir tanné par quatre années à l’Assemblée, affiche sa confiance et affirme garder le cap.

Violette Spillebout, candidate du bloc central pour la mairie de Lille. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

26 janvier 2026. La candidate à la mairie de Lille Violette Spillebout convie la presse à la présentation de son programme, dans une brasserie du quartier de Fives, son quartier, celui qu’elle affectionne particulièrement. Autour d’elle, une équipe soudée, du moins en apparence. Ils sont une dizaine à prendre place derrière une longue table en bois, pour balayer les thèmes sur lesquels ils travaillent depuis plusieurs mois. « Un programme concret qui porte une vision durable pour Lille, qui répond à l’urgence sociale, aux défis climatiques, qui n’est pas abstrait mais ancré dans les réalités  », se réjouit la candidate de Faire Respirer Lille, le micro‐parti qu’elle a créé.

Mais très vite, le vernis craque. Ali Douffi, conseiller municipal d’opposition dont elle est proche, second de liste en 2020 et chef de file du mouvement Horizons, se cache dans un coin. Au moment de présenter les mesures pour lutter contre la pauvreté, l’isolement et les discriminations, il refuse la place qu’on lui propose au centre de la table. Un ange passe.

Puis vient le point de bascule : une petite déclaration qui fera couler beaucoup d’encre. « On n’est pas maire de Lille seule. Je souhaite une gouvernance renouvelée et ouverte, responsabiliser les oppositions, annonce Violette Spillebout. Je pourrai très bien confier à LFI la mise en place de la cantine gratuite, ou à Louis Delemer ou Matthieu Valet la question de la sécurité. »

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 13 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen

1 / ?