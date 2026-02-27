Métropole lilloise : deux piscines olympiques s’invitent dans le grand bain des municipales

Juste avant Noël, à quelques mois du scrutin, la métropole de Lille (MEL) a voté en faveur de deux projets de construction de bassins de natation de 50 mètres représentant un coût global de près de 130 millions d’euros. Mais ces décisions risquent d'être remises en question en cas d'alternance politique.

La piscine Max Dormoy, à Lille, est actuellement la seule de la métropole lilloise à posséder un bassin olympique de 50 mètres. Photo : Facebook Piscine Olympique Max Dormoy

Une piscine olympique comme cadeau de Noël ? Le 19 décembre, le conseil communautaire de la métropole de Lille (MEL) approuvait la construction de deux centres aquatiques XXL : le premier dans la zone de l’Union, entre Roubaix et Tourcoing, le second sur la friche Solvay, entre Saint‐André et Marquette‐lez‐Lille. Une semaine plus tôt, les municipalités concernées avaient préalablement voté une délibération favorable. La MEL a également annoncé lancer « la procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution du marché ». Sauf que les élections municipales pourraient rebattre les cartes de ces projets très ambitieux et coûteux.

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Gilles Durand

1 / ?