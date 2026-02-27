Métropole lilloise : deux piscines olympiques s’invitent dans le grand bain des municipales

Une piscine olympique comme cadeau de Noël ? Le 19 décembre, le conseil communautaire de la métropole de Lille (MEL) approuvait la construction de deux centres aquatiques XXL : le premier dans la zone de l’Union, entre Roubaix et Tourcoing, le second sur la friche Solvay, entre Saint‐André et Marquette‐lez‐Lille. Une semaine plus tôt, les municipalités concernées avaient préalablement voté une délibération favorable. La MEL a également annoncé lancer « la procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution du marché ». Sauf que les élections municipales pourraient rebattre les cartes de ces projets très ambitieux et coûteux.