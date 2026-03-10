Au conseil municipal de La Madeleine, on s’échange des noms d’oiseaux. Au sens propre. Lors de la séance du 4 février dernier, l’élu majoritaire dissident Bruno Pietrini a profité d’une belle journée de printemps pour évoquer les rossignols, fauvettes, étourneaux et autres corneilles qui peuplent la commune. Avant de terminer sa prise de parole en évoquant le retour d’une espèce parasite, « une vermine qui peut se reproduire très facilement si ce n’est pas déjà fait » : le corbeau. Le retour du volatile en pleine période électorale est « très préjudiciable pour la ville et ses habitants, poursuit Bruno Pietrini. Son souhait ? Que la ville se porte partie civile pour que cela cesse.

Sébastien Leprêtre, 55 ans, premier magistrat de La Madeleine depuis 2008, ne se démonte pas : « Vous avez oublié quelques oiseaux, Monsieur Pietrini. Il y a aussi des rapaces. Et des poules, un oiseau réputé pour trahir parce qu’elle caquète lorsqu’elle a pondu. » Cet échange d’amabilités illustre la tension qui anime depuis plusieurs mois la campagne municipale dans cette ville de 22 000 habitants située au Nord de Lille. Car pour une fois, les jeux sont ouverts avec trois listes en compétition. Et, surtout, une guerre fratricide entre le maire sortant et son ancien 1er adjoint, Justin Longuenesse, 41 ans, qui a rompu brutalement fin mai 2025.

« Sébastien Leprêtre a de grands qualités intellectuelles et oratoires, mais son référentiel est daté », explique Justin Longuenesse. Un exemple parmi d’autres ? La place du marché refaite à neuf mais « très minérale et donc ni vivable, ni vivante ». Mais la rivalité tient …