Le RN à l’assaut d’un beffroi de Calais solidement tenu par Natacha Bouchart

Irrésistible, l’arrivée du Rassemblement national à la mairie de Calais ? A en croire un sondage Ifop pour La Voix du Nord, Nord Littoral, Ici et France 3 publié le 6 mars, la réponse serait : « Absolument pas ». En piste pour un quatrième mandat, la maire sortante divers droite Natacha Bouchart est donnée gagnante dès le premier tour avec 56 % des voix contre à peine 22 % au candidat RN, Marc de Fleurian. Mais on sait que les sondages pré‐Municipales peuvent être sujets à caution. Et Calais fait partie, au même titre que Lens, des grandes villes du Pas‐de‐Calais que le bureau national du parti lepéniste entend bien conquérir.

L’ex-capitaine de la Légion étrangère de 37 ans est arrivé dans les valises du député européen RN Philippe Olivier et de son épouse Marie‐Caroline Le Pen, à l’été 2019, pour préparer les municipales de 2020. A l’époque, le jeune trentenaire travaillait comme attaché parlementaire pour divers députés européens RN.

L’atterrissage du parachuté ne s’est pas tout de suite traduit par un succès. Dans un scrutin municipal marqué par le Covid et une très forte abstention (62 %), Marc de Fleurian se classe troisième (18 %) à cinq points derrière la gauche rassemblée. Réélue dès le premier tour, avec 50,24 % des voix, Natacha Bouchart semble encore inaccessible.

Mais l’ex-légionnaire progresse au fil des scrutins et finit par prendre la circonscription du député LR Pierre‐Henri Dumont aux législatives de 2024. Un chiffre fait alors trembler la classe politique locale : son score de 48,5 % des voix obtenu au 1er tour dans Calais Intra‐muros. Mathématiquement, la ville est désormais à portée de main du RN. C’est l’argument de fond en faveur d’une possible victoire de l’extrême-droite à Calais.

Stratégies d’ouverture

Face à la menace, Natacha Bouchart s’est lancée dans une campagne massive : sur les réseaux, sur le terrain, dans …