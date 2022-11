Lyon, Villeurbanne, Saint-Priest… Ce que révèlent les notes de frais de vos élus

Mediacités a sollicité huit collectivités locales - le Grand Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les six communes les plus importantes de la métropole - pour tenter d’y voir plus clair dans les notes de frais de nos élus. L’étude des factures et autres tableurs de dépenses nous a permis de tirer quelques enseignements et de déceler certaines curiosités. Notre initiative illustre aussi les limites d’une transparence qui est pourtant la règle… en théorie.