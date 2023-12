Bloqué. Depuis un an, Hedi Berriguiga ne cesse de revivre cette heure au cœur de la nuit du 15 au 16 décembre 2022 durant laquelle il s’est « vu mourir », au 5e étage du 12, chemin des Barques, à Vaulx‐en‐Velin. A 59 ans, cet employé d’une entreprise d’échafaudages se repasse ce réveil brutal à 3 heures du matin. L’image de ces bouches de ventilation qui vomissent la fumée des étages inférieurs et l’acculent, avec sa femme et ses trois enfants, dans une pièce au fond de l’appartement. Ces longues minutes passées tous les cinq allongés à plat ventre sans savoir si les pompiers arrivaient. « On entendait des gens crier. On se regardait en silence », raconte‐t‐il.

Cette nuit‐là, un incendie a embrasé un canapé posé par des squatteurs dans le hall de l’immeuble. Le feu s’est propagé au vieux bardage en bois de l’entrée, avant de ravager deux logements attenants. Les fumées toxiques ont fait le reste. Dix habitants décèdent alors dans la catastrophe, dont cinq membres d’une même famille originaire de Somalie. Cette mère et ses quatre enfants ont sauté du quatrième étage pour échapper aux fumées.

Ce samedi 16 décembre 2023, un an jour pour jour après l’incendie, un hommage sera rendu aux victimes à Vaulx‐en‐Velin, avec un rassemblement devant la mairie suivi d’une marche blanche jusqu’au lieu de l’incendie. Un moment de recueillement pour les près de 95 personnes qui habitaient les 32 appartements de l’immeuble, après une