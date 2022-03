Pendant sa campagne électorale, il avait annoncé vouloir y consacrer 3 milliards d’euros . Ce ne sera finalement « que » 2,5 milliards d’euros . Mais malgré ce coup de rabot, le développement des transports en commun reste un mantra autant qu’un enjeu prioritaire du mandat de Bruno Bernard. La preuve ? Le patron écologiste de la Métropole de Lyon s’est assis sur la règle du non-cumul chère à son parti pour aussi présider le Sytral , le syndicat des transports en commun devenu, en janvier dernier, une « autorité organisatrice des mobilités » (AOMTL).

Sauf que… Entre des projets de métro (trop) chers et (trop) longs à mettre en œuvre - la création d’une ligne E et les prolongements des lignes A, B et D ont fait l’objet d’une consultation-mise en concurrence dont l’issue pourrait bien marquer la fin du métro sur pneus au profit de rames légères ou de tramways express - et un téléphérique, à l’ouest, sérieusement remis en question, à l’heure du bilan, Bruno Bernard pourrait ne compter que sur le tramway.

Sauf que (bis)… Pourtant annoncé pendant la campagne électorale visuel à l’appui, le projet de T8 entre Bellecour et Part-Dieu reste à quai jusqu’à nouvel ordre. La feuille de route du Sytral met donc essentiellement le cap à l’est. Un bus à haut niveau de service - « BHNS », disent les spécialistes des transports pour désigner ces cars qui circulent en site propre - reliera d’ici à 2026 Part-Dieu aux Sept Chemins, à Vaulx-en-Velin. Surtout, trois lignes de tramway traceront leur chemin dans le paysage de l’Est lyonnais : T6 nord, T9 et T10. Soit 24 kilomètres supplémentaires qui permettront au réseau de franchir le cap des 100 kilomètres.

Plus de vingt ans après son retour dans l’agglomération, le tramway sur fer, qui réduit la place de l’automobile et accélère la rénovation des espaces publics, emporterait l’adhésion des habitants, selon Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des déplacements et alter ego souriant de Bruno Bernard au Sytral. Le constat mérite d’être nuancé. Nuisances sonores, impacts sur le stationnement ou la circulation : les futures rames soulèvent ici l’inquiétude des riverains, là, leur vive opposition.

« Comme avec le téléphérique aujourd’hui, la plupart des Grands Lyonnais étaient à la fin des années 1990 contre le tramway qui allait écraser les grands-mères et les enfants, compare l’élu. Aujourd’hui, dans leur grande majorité, ils y sont favorables mais les personnes directement impactées se font entendre, ce qui est normal. » Les futurs chantiers n’échappent pas non plus aux contingences et calculs politiques…

T6 Nord, T9 et T10 : point par point, Mediacités décrypte les enjeux des trois « T » de Bruno Bernard.

De « l’équité » sur les rails ?

Le prolongement du T6 jusqu’à la Doua, à Villeurbanne, ayant été acté par l’équipe précédente, seuls les T9 et T10 portent l’estampille de l’actuelle majorité métropolitaine. « Sans EELV et la gauche, ces deux lignes n’auraient pas vu le jour, l’ancien exécutif aurait opté pour des bus », soutient Laurent Legendre, conseiller métropolitain insoumis. Élu au Sytral jusqu’au 31 décembre dernier, le Villeurbannais a applaudi des deux mains le choix de faire circuler un tramway dans les quartiers les plus populaires de l’agglomération, dont certains labellisés « politique de la ville ».

Sur 11,5 kilomètres, dont 8,8 d’infrastructures nouvelles, le T9 sillonnera entre Villeurbanne (les Buers, Saint-Jean) et Vaulx-en-Velin (Mas du Taureau, centre-ville, La Soie). Les 8 kilomètres du T10 relieront eux Vénissieux à Gerland, via Saint-Fons. Le tout pour un investissement de 450 millions d’euros, dont une subvention de 50 millions d’euros de la part de l’État. Selon le Sytral, ces deux lignes sont censées incarner « une vision territoriale nouvelle » car porteuse de davantage d'« équité ».

T9 : carte d’identité Terminus : Vaulx-en-Velin-La Soie / Charpennes

11 kilomètres dont 8,8 d’infrastructures nouvelles

dont 8,8 d’infrastructures nouvelles 12 nouvelles stations

1 tramway toutes les dix minutes

36 minutes de temps de parcours estimé

de temps de parcours estimé 18 à 20 km/h comme objectif de vitesse commerciale

comme objectif de vitesse commerciale 27 000 à 36 000 voyages par jour à l’horizon 2030

par jour à l’horizon 2030 224 millions d’euros d’investissement (montant qui pourra être réévalué dans l’attente du projet technique)

d’investissement (montant qui pourra être réévalué dans l’attente du projet technique) Premier trimestre 2026 : mise en service

Le tracé retenu :

Couper les rubans à temps

Il convient toutefois d’en modérer la portée révolutionnaire. Après celle de Bel-Air, à Saint-Priest en 2003, ou celle des Minguettes, à Vénissieux en 2009, ces dessertes renvoient au premier Plan des déplacements urbains (PDU) du Sytral qui date de... 1997. Entre autres lignes fortes, le document de l’époque mentionnait un axe « A8 » pour irriguer l'Est lyonnais, de Vaulx-en-Velin à Gerland, sans converger vers l’hyper-centre de l’agglomération. Le projet sort donc enfin des limbes mais partiellement : la portion entre Vaulx-en-Velin-La Soie et la gare de Vénissieux, via Bron et le secteur Porte des Alpes, est remis pour (encore) plus tard.

Tout sauf un hasard : les futurs tramways seront mis en service au début de l’année 2026… soit juste avant l’élection métropolitaine qui se tiendra au printemps de la même année. Entérinés en décembre dernier, les tracés du T9 et du T10, tout comme le prolongement du T6, ont donné lieu à des arbitrages politiques soucieux d’éviter les levées de boucliers. Objectif : ne pas traîner en route. Pas question de se priver de quelques inaugurations avant la prochaine échéance électorale !

La pratique a beau être récurrente, elle a le don d'irriter Yves Gascouin, président de l’association Les Droits du piéton : « Les élus devraient raisonner à trente ou quarante ans. Aller vite dans ce domaine, c'est contre-productif. Ce ne serait pas idiot de prendre un peu plus de temps, même pour un coût plus élevé, si au final le projet s’avère plus pertinent. »

« Ce plan de mandat semble enterrer toute ambition concernant le métro. C'est sûr que le tramway présente un avantage indéniable, celui de vous permettre des inaugurations avant la fin du mandat », avait persiflé, fin 2020, l’élue centriste Michèle Vullien, qui siégeait alors au Sytral. Bernard Girard, président de l’association Darly (Se déplacer autrement) se veut, lui, pragmatique : « Opter pour le métro, c’est s’inscrire dans un temps très long. Un tram, c’est mieux qu’un bus, et c’est le moyen de disposer d’une ligne forte dans des délais raisonnables. »

T10 : carte d’identité Terminus : Gare de Vénissieux / Gerland (Halle Tony Garnier)

(Halle Tony Garnier) 8 kilomètres

14 stations dont la gare de Vénissieux reconfigurée

dont la gare de Vénissieux reconfigurée 1 tramway toutes les dix minutes

24 minutes temps de parcours estimé

temps de parcours estimé Plus de 22 000 voyages par jour en 2030

par jour en 2030 230 millions d'euros d’investissement

d’investissement Premier trimestre 2026 : mise en service

Le tracé retenu :

En fin connaisseur de l’historique du réseau des transports en commun lyonnais, le responsable associatif juge « tenable l’échéance de début 2026 ». Cela implique un coup d’envoi des travaux mi-2023, une fois la procédure de Déclaration d’utilité publique (DUP) bouclée. Si le T6 Nord soulève davantage de difficultés, mais sur « seulement » 5,6 kilomètres, le T9 et le T10 apparaissent plus simples à réaliser que les premières lignes T1 et T2 : dans les secteurs traversés, le bâti est moins dense.

« Je ne sais pas si le calendrier sera tenu, cela va être très chaud », tempère Jean-Charles Kohlhaas, qui balaie le procès en électoralisme : « Là n’est pas l’objectif. » « L’essentiel est de répondre au plus tôt aux besoins de populations en attente depuis fort longtemps, poursuit-il. Il s’agit aussi d’enchaîner les projets afin d’offrir du travail en continu aux entreprises du BTP qui subissaient les à-coups de la politique de nos prédécesseurs. » Mais en tout état de cause, à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons ou Vénissieux, on se passerait volontiers de mener la prochaine campagne municipale au milieu des travaux…

Grands discours mais concertation limitée

En attendant le premiers coups de pioches en 2023 et malgré les contraintes liées à la pandémie, Bruno Bernard se prévaut de concertations probantes placées sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Selon le président du Sytral, la « forte mobilisation » a confirmé « l’intérêt des citoyens à co-construire les projets de transports publics » et permis « d’aboutir à une vision partagée des mobilités de demain ».

Voilà pour la com’. Car ce plaidoyer pro domo se révèle un brin idyllique… Pour s’en convaincre, il suffit de se pencher sur les synthèses livrées par Valérie Dejour et Jean-Luc Campagne, les deux « garants » de la CNDP, à propos du T9 et du T10. On y trouve le même préambule : « A l’entrée en concertation, le projet était déjà très avancé dans sa conception technique. » Avec pour corollaire : « Une ambiguïté entre opportunité du projet et opportunité d’un tracé présenté sans alternatives réelles. (…) Pour le public, les marges de manœuvre pouvaient paraître limitées. »

« La concertation se décline à plusieurs niveaux, assume Jean-Charles Kohlhaas. Pour le T9 et le T10, nous avons planché en amont, durant un an, avec les élus locaux et les partenaires. De 25 tracés au départ, nous sommes parvenus à une ou deux variantes réalisables soumises aux citoyens. »

« Quand Jean-Charles Kohlhaas dit blanc, Bruno Bernard peut dire gris et c’est lui qui a le dernier mot »

Du côté des associations dédiées aux mobilités, on reconnaît, tel Bernard Girard (Darly), « un effort accru » de la nouvelle majorité dans ce domaine par rapport aux pratiques passées. Même constat de la part de Christian Luriti (Déplacements citoyens) : « Auparavant, le dispositif de concertation correspondait au minimum légal ce qui ne l’empêchait pas d’être efficient. » Mais, selon lui, quantité ne rime pas forcément avec qualité : « Nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre. Voilà un an et demi que nous sommes sans réponse de Bruno Bernard à notre demande de rendez-vous. Il est très occupé mais n’a visiblement pas la même conception de la concertation que nous. Sur le T9, nos préconisations pour une meilleure desserte de certains quartiers villeurbannais, les Buers, Croix-Luizet ou Saint-Jean Sud, ont été totalement ignorées. »

Les deux associatifs se retrouvent pour estimer que Jean-Charles Kohlhaas, plus affable et à l’écoute, sait mettre de l’huile dans les rouages. « Nous sommes en phase avec 80 % des choix. La réflexion engagée sur les métros légers, à l’instar de ce qui existe dans plusieurs villes allemandes, nous semble par exemple intéressante », confie Bernard Girard. Christian Luriti déplore pour sa part le fonctionnement d’un Sytral à deux têtes : « Quand Jean-Charles Kohlhaas dit blanc, Bruno Bernard peut dire gris et en tant que président au profil très politique, c’est lui qui a le dernier mot. »

L'assertion accepte des exceptions. Le duo ne partageait pas le même avis sur la place à accorder à l’opposition au sein de l’AOMTL, le « nouveau Sytral ». La question a d’ailleurs été au centre d’une vive polémique en conseil métropolitain. A l’inverse de Jean-Charles Kohlhaas, Bruno Bernard n’avait pas l’intention de permettre à l’opposition du Grand Lyon de siéger au conseil d’administration de la structure. « Il s’est rangé à mon avis en proposant quatre sièges. Nous n’avions rien à craindre, raconte le vice-président chargé des déplacements. Si nous divergeons parfois sur la méthode, nous sommes en phase sur les objectifs et trouvons des compromis. »

Gages à la gauche

De politique, il a été question au moment de la validation du T9 et du T10. Appelé de ses vœux par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), le désenclavement des quartiers situés au-delà du périphérique s’imposait comme une nécessité largement partagée au sein de majorité métropolitaine. Mais il a fourni l’occasion à Bruno Bernard de donner des gages de bonne volonté à ses partenaires de gauche, les socialistes Hélène Geoffroy et Cédric Van Styvendael.

La première, maire de Vaulx-en-Velin, a obtenu un T9 qui franchira deux fois le canal de Jonage et serpentera entre le nord et le sud de sa commune où le tramway était attendu depuis des lustres. L’itinéraire, via quatre quartiers « politique de la ville », dont le Mas du Taureau, a vocation à servir de levier de développement et d’attractivité dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Conformément au souhait de la municipalité, il assurera « un continuum universitaire » entre les grandes écoles vaudaises (ENTPE, Ensal...) et le campus de la Doua.

Le second, maire de Villeurbanne, était tout aussi impatient d’obtenir enfin un mode de transport lourd pour Saint-Jean, quartier excentré du reste de sa ville de 4 500 habitants et 1 200 emplois. Pour l’édile, ce futur tramway en forme de rattrapage constitue en outre une étape capitale pour conforter son projet urbain à l’ouest du périphérique. Dans le cadre d’une Zone d’aménagement concerté (Zac), il prévoit là la construction de près de 2 000 nouveaux logements d’ici à 2030.

À Villeurbanne, Salengro privé de tramway

« Il n’y pas beaucoup de transports en commun en site propre dans ce secteur, cette ligne rendra des services », vante Béatrice Vessiller (EELV), vice-présidente de la Métropole et du Sytral. Sur le principe, le projet T9, véritable Arlésienne de l’Est lyonnais, emporte une adhésion quasi-unanime. Mais sa mise en œuvre, sans susciter de fronde, n’est pas exempte de critiques. Parfois virulentes. « Le Sytral fait fausse route, tacle Christian Luriti, plus sensible à l’existant qu’à la prospective. Censée être structurante, la ligne fera du cabotage, transformant le tram en tortillard. » « Son parcours sinueux répond sans doute aux exigences des élus vaudais, poursuit-il, mais pas aux besoins les plus urgents des habitants. »

Le président de Déplacements citoyens considère que, sur la partie villeurbannaise, le sud de Saint-Jean est négligé au profit du nord en raison des programmes immobiliers à venir, tandis qu’en-deçà du périphérique, entre les deux variantes soumises à la concertation, le Sytral a opté pour l’itinéraire Feyssine-Einstein. « La solution de facilité et du moindre coût, mais le tramway longera… un cimetière militaire !, déplore Christian Luriti. Alors que le passage par l’avenue Salengro aurait permis de mieux desservir les quartiers denses des Buers et de Croix-Luizet. »

L’analyse n’est pas loin d’être partagée par le groupe local EELV de Villeurbanne qui s’était prononcé en faveur de l’itinéraire Salengro. « Sans trop d’illusions », confie un de ses membres. A raison. Tout comme pour le prolongement du T6 [lire plus bas], les arguments des militants écologistes n’ont pas été entendus. « Le débat sur le tracé du T9 n’a rien eu de comparable avec celui autour du T6, tempère Jacques Vince, co-président du groupe EELV au conseil municipal. Il n’y a pas de drame. L’avis des élus écologistes n’était pas forcément le même. Le choix de Feyssine-Einstein a recueilli l’assentiment de davantage de participants à la concertation. » Dont acte ? « Les études techniques ont plombé "Salengro" en révélant nombre de contraintes : élargissement de la voirie, abattage d’arbres pour intégrer, outre le tram, une piste cyclable et des trottoirs larges… », souligne l’élu.

Membre du Sytral et du comité de pilotage du T9, le conseiller métropolitain Matthieu Vieira (EELV) renchérit : « J’avais initialement une préférence pour Salengro qui, c’est vrai, aurait impacté davantage de monde mais ce tracé plus contraint était compliqué à réaliser avec un coût financier conséquent [de l’ordre de 11 millions d’euros supplémentaires]. Le passage plus rectiligne sur Feyssine-Einstein induit une meilleure vitesse commerciale. » Avant de préciser : « Le projet intègrera aussi un apaisement de la circulation et une végétalisation sur l’avenue Salengro avec le maintien de lignes de bus efficaces. » A défaut de tramway…

À Vaulx-en-Velin, une station La Soie qui ne va pas de soi

« Incompréhensible » : c’est le jugement que Bernard Girard (Darly) porte sur le positionnement de la station de départ du T9, sur l’avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté, à Vaulx-en-Velin. « À 250 mètres du pôle multimodal de La Soie et à 800 mètres du centre commercial du Carré de Soie, soit une distance dissuasive », souligne-t-il. Le Sytral justifie ce choix par des raisons techniques : au niveau du pôle multimodal, le trop-plein de lignes - métro A, T3, Rhônexpress, T7 - empêcherait d’en ajouter une nouvelle. L’argument ne convainc pas Bernard Girard qui remarque qu’entre La Doua et Charpennes, les T1, T4 et T9 circuleront sur les mêmes rails.

« L’emplacement de cette station n’est pas idéal, concède Matthieu Vieira, mais il faut relativiser l’importance du problème. Le cheminement piéton prévu pour rejoindre le pôle multimodal correspond à trois minutes de marche. » « Pourquoi ne pas emprunter la large avenue de Bohlen pour la desserte du Carré de Soie puis la rue de la Poudrette ou à défaut la rue Grosso et le boulevard des Canuts ?, propose Bernard Girard. J’espère qu’il est encore possible de faire entendre raison aux décideurs à ce sujet. »

Un vœu pieu ? L’aménagement de l’avenue de Bohlen ne date que d’une douzaine d’années et la Métropole n’a aucune intention de la refaire. « La solution retenue pour le T9 donnera l’occasion de requalifier un secteur excentré », veut croire Matthieu Vieira. « Et le choix du terminus sur l’avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté permettra de desservir les logements sociaux des Grandes Cités Tase », assène Béatrice Vessiller.

Une usine peut en cacher une autre

À Vaulx-en-Velin, la valeur patrimoniale de l’ancienne usine textile Tase, inscrite au titre des monuments historiques depuis une dizaine d'années ne souffre pas de discussion. C’est loin d’être le cas de sa voisine de l’avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté. Située sur le tracé du T9, l’ex-usine Nylon, qui a fermé ses portes il y a une quarantaine d’années, est au cœur d’une polémique locale. La maire Hélène Geoffroy (PS) a obtenu du Sytral que l’ensemble industriel singulièrement défraîchi ne soit pas rasé. Une manière de relayer une requête portée par une élue de sa majorité, Joëlle Giannetti, ancienne opposante ralliée aux dernières élections municipales. Sollicité, l’Architecte des bâtiments de France a, selon le Sytral, exprimé dans un courrier « son inquiétude à l’égard de la perte de la mémoire industrielle du site qu’impliquerait la démolition de l’usine Nylon. »

Membre de l’opposition vaudaise (mais élu de la majorité métropolitaine), l’écologiste Richard Marion affiche son incompréhension : « La question a été tranchée avant la phase de concertation. Or, de l’avis quasi unanime, le bâtiment, qui masque en partie la façade de l’usine Tase, est une verrue. Il ne présente aucun intérêt patrimonial. Le conseil de quartier de La Soie, très attentif sur ces questions, n’a d’ailleurs jamais demandé sa préservation. La conserver empêchera l’alignement de l’avenue et contraindra le T9 à une courbe. »

Un brin embarrassé, Matthieu Vieira ménage la chèvre et le chou : « À titre personnel, je regrette que le bâtiment ne soit pas démoli car cela aurait dessiné une ligne droite favorable à une vitesse satisfaisante du tramway. Mais on nous reproche de ne pas écouter les communes… La preuve que non. » « On en a beaucoup débattu, concède Béatrice Vessiller. Conserver cette usine se traduira par un espace public de qualité un peu moindre à cet endroit mais comme les élus vaudais y tiennent beaucoup… Dans le secteur de la Soie, on a déjà détruit beaucoup d’éléments du patrimoine industriel. »

Des remous dans le 6e arrondissement

En ce début d’année 2022, à l’autre bout de son tracé (Charpennes), la future « ligne du Mas du Taureau » provoque des remous dans… le 6e arrondissement de Lyon. Des riverains et commerçants de la rue Bellecombe ont découvert sur le tard - la phase de concertation préalable a eu lieu entre août et octobre 2021 – que le T9 traversera la place Charles-Hernu pour établir son terminus au pied de leurs immeubles. Cette implantation a été retenue pour ne pas perturber la route du T1 et du T4 en direction de Lyon.

Maire de l’arrondissement et candidat pour la droite aux prochaines élections législatives, Pascal Blache a relayé leur mécontentement. Ses administrés dénoncent rien de moins qu’« un massacre », « une dégradation de notre environnement (abattage d’arbres, suppression de stationnement, fermeture d’une partie de la rue) faisant craindre pour la valeur de nos appartements ».

Début février, un réunion en visio organisée par le Sytral a ainsi enregistré une audience inhabituelle. Plus d’une centaine de personnes connectées avec pour la plupart un seul mot d’ordre : « Not in my backyard » (« pas dans mon jardin »). Face au vent de fronde, Stéphane Gomez (PS), premier adjoint de la maire de Vaulx-en-Velin, se dit prêt à lâcher du lest et propose de « tirer jusqu’à la Part-Dieu ».

Nvelle réunion de concertation sur le #tramway T9 🚊 de #VaulxEnVelin la Soie à #Villeurbanne Charpennes en passant par le Centre de Vaulx et le Mas ✅ ➡️ Bc d'interrogations d'habts de #Lyon 6 s/ l'arrêt❗️ ➡️ Du coup en solution je proposerai bien de tirer jusqu'à Part-Dieu 😇 pic.twitter.com/CnbF9A27K3 — GOMEZ Stéphane (@GomezStephane) February 1, 2022

L’option est-elle sérieuse ? Pour les techniciens du Sytral, « sans modifier les lignes T1 et T4, cela risquerait d’impacter la fiabilité et la régularité du T9, sur un secteur Thiers-Lafayette déjà saturé (y circule aussi le trolleybus C3) et imposerait la création d’un nouveau terminus à la Part-Dieu ».

« On a repris la copie pour étudier une insertion plus fine dans la rue Bellecombe, lâche Béatrice Vessiller. Mais les réactions sur place sont quelque peu disproportionnées. » « On entend dire que le T9 amènerait des dealers, s’offusque Jean-Charles Kohlhaas. C’est du délire. » Sa collègue annonce d’ici à l’été une nouvelle rencontre avec les riverains : « Nous leur présenterons toutes les solutions. Il apparaît toutefois malaisé de positionner le terminus du T9 ailleurs. » Affaire à suivre.

À Saint-Fons, un tramway nommé désir, mais…

Très attendu dans le Sud-Est lyonnais, le T10, qui circulera entre la gare de Vénissieux et la halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, marque d’abord et avant tout l’amorce du désenclavement de Saint-Fons. Dirigée depuis 2020 par Christian Duchêne (divers gauche), cette commune paupérisée de 20 000 habitants aux portes de la vallée de la Chimie est jusqu’à présent privée de mode de transport lourd. Ses habitants accéderont par le rail à Gerland en une quinzaine de minutes.

La future ligne présente la particularité de traverser des territoires hétérogènes : des secteurs peuplés (centres de Saint-Fons et Vénissieux), d’autres à dominante industrielle (Arsenal, Carnot, République, vallée de la Chimie nord, port Edouard Herriot) puis, sur sa portion finale, des établissements d’enseignement et équipements d’envergure : cité scolaire internationale, ENS, stade de Gerland, palais des Sports et la halle Tony Garnier.

Sur le territoire de Saint-Fons, ignorant la gare, le T10 empruntera les rues assez étroites du centre-ville. Son tracé soulève des interrogations sur la place laissée à l’automobile – le plan de circulation sera revu –, sur le devenir du tissu commercial et sur la préservation des arbres, rue Charles-Plasse par exemple. Jean-Charles Kohlhaas se veut rassurant : « Avec plus de 20 000 voyages par jour, cette ligne réduira sensiblement le trafic automobile. Et il n’existe pas un endroit dans le monde où un tramway a provoqué une baisse du chiffre d’affaires des commerces. »

Après l’hôtel de ville de Saint-Fons, le T10 parcourra donc des zones d’activité. Pas du goût de Christian Luriti. « Pour rallier Lyon, plutôt que la route de Vienne avec ses logements, sa piscine intercommunale et l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, seront desservis des secteurs où personne n’habite et désertés durant les week-ends, s’étrangle le président de Déplacements citoyens. Les acteurs économiques ont su plaider leur cause mais dans ces conditions, un bus à haut niveau de service [BHNS] aurait très bien fait l’affaire ici. » « Les salariés de la vallée de la Chimie, de Techsud, de Gerland ont droit à une alternative à la voiture », défend Jean-Charles Kohlhaas.

La localisation du terminus ne fait pas non plus consensus. D’aucuns regrettent que le T10 ne traverse pas le Rhône en empruntant les rails du T1 afin de rejoindre la Confluence voire Perrache. « C’est une idée intéressante, réagit le premier vice-président du Sytral, mais c’est trop tôt, on ne pourra l’envisager que dans un second temps. » En attendant, la « dernière » station du T10 (Tony Garnier) est pour l’heure positionnée à environ 300 mètres de celle du T1. « Pas de quoi faciliter les correspondances », grognent certains futurs usagers.

À Vénissieux, l’occasion Windhager manquée

Au départ du T10, le Sytral prévoit de reconfigurer le pôle multimodal de la gare de Vénissieux (où se croisent déjà le métro D, le T4 et plusieurs lignes de bus). Pour rejoindre Saint-Fons, deux variantes avaient été soumises à la concertation à la demande de Michèle Picard, la maire communiste vénissiane.

L’itinéraire par la rue Emile-Zola et l’avenue Jean-Jaurès, en lisière du centre-ville, a été préféré au « détour » par le théâtre et les équipements voisins (boulodrome, Ehpad) via le boulevard Laurent-Gérin. Un choix justifié par des considérations techniques. Outre « la démolition d’un gymnase » selon Michèle Picard, l’option écartée aurait impacté l’ancienne usine « historique » de fabrication de toile cirée Veninov et entraîné des négociations à rallonge avec le propriétaire autrichien Windhager.

Une occasion ratée pour la municipalité de Vénissieux ? Idéalement située, la friche industrielle de 6,4 hectares est désertée depuis plusieurs années – à l’exception de quelques rave party. Elle est classée en « zone économique à vocation industrielle », conformément au souhait de la Ville et dans l’attente, pour l’heure vaine, d’une implantation d’activités de production. Le T10 pouvait être l’occasion de débloquer la situation mais au prix d’un délai de réalisation sans doute plus long et d’un effort financier supplémentaire. Las ! La proximité de la ligne de tram risque maintenant d’inciter le groupe Windhager à parier sur une substantielle plus-value : une évolution à terme du zonage pourrait permettre la construction de plusieurs centaines de logements. Jean-Kohlhaas exclut l’hypothèse : « Le tènement demeurera zone d’activités dans les quinze ou vingt ans à venir, nous avons besoin de foncier pour relocaliser de l’industrie. » Reste à construire un projet pour ce site…

« Cachez ce tram que je ne saurais voir ! »

Insérer un tramway dans les rues étroites de Villeurbanne relève du casse-tête. Illustration avec le projet du T6 Nord, entre Hôpitaux Est et La Doua. La réflexion sur le tracé du prolongement de la première ligne de rocade qui circule, depuis 2019, entre le 7e arrondissement de Lyon (arrêt Debourg) et Bron (arrêt Hôpitaux Est), a été engagée durant le mandat précédent. Pour la municipalité socialiste dirigée alors par Jean-Paul Bret, ces 5,6 kilomètres revêtaient un enjeu majeur dans une ville dépourvue d’axes structurants nord-sud. Ils devaient relier « les pôles de centralité » que sont Grandclément, Gratte-Ciel et le campus de la Doua.

Le passage initialement retenu sur l’avenue Henri-Barbusse, au cœur du centre-ville, avait les faveurs de Jean-Paul Bret mais il a été abandonné suite à une levée de boucliers d’habitants, d’associatifs et de politiques à l’occasion d’une première phase de concertation.

L’ancien adjoint Loïc Chabrier, aujourd’hui élu d’opposition « marcheur », regrette encore ce revirement : « Le T6 empruntera la rue Paul-Verlaine, parallèle à Barbusse. C’est un peu, cachez ce tram que je ne saurais voir ! Tout l’inverse de ce que l’on observe ailleurs dans l’Hexagone où le tramway circule dans les lieux emblématiques des centres-villes, comme à Bordeaux, Montpellier, Grenoble, Strasbourg… »

Au Sytral, la majorité écologiste issue des urnes en 2020 remet l’ouvrage sur le métier en soumettant, au printemps 2021, deux variantes à une seconde « concertation préalable ». La question à trancher peut se résumer ainsi : le T6 doit-il desservir la future extension des Gratte-Ciel au nord qui prévoit la construction de 830 logements entre le cours Emile-Zola et la rue Pressensé ? Assurément, pour le nouveau maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael (PS). Pas forcément pour nombre d’écologistes locaux et leur cheffe de file Béatrice Vessiller. Eux penchent pour un itinéraire plus à l’est afin d’irriguer des quartiers qui se densifient (Croix-Luizet, Buers). Le premier obtient gain de cause.

T6 : la carte d'identité Terminus : Hôpitaux Est / La Doua

5,6 kilomètres de prolongement (soit 12 kilomètres au total pour la ligne T6)

de prolongement (soit 12 kilomètres au total pour la ligne T6) 11 à 12 stations

1 tramway toutes les 10 minutes

20 minutes temps de parcours estimé

temps de parcours estimé 55 000 voyages par jour

par jour 186,2 millions d’euros d’investissement

d’investissement Premier trimestre 2026 : mise en service

Le tracé retenu :

« Béatrice Vessiller a mis de l’eau dans son vin », glisse un ancien adjoint villeurbannais. De concert avec Jacques Vince, co-président du groupe des conseillers municipaux verts, l’intéressée invoque le principe de réalité : « Les études ont démontré le caractère très contraint d’un passage rue des Bienvenus où le projet était loin d’emporter l’adhésion des riverains. La ligne aurait été plus onéreuse [de 7,5 millions d’euros sur un total de plus de 140 millions d’euros - lire plus bas] avec un allongement sensible de la durée des travaux. »

Pas de quoi convaincre Yves Gascoin, de l’association Les Droits du piéton. Il regrette « une décision en contradiction avec le Plan local d’urbanisme et de l’habitat [PLU-H] : « Depuis quelques décennies, la ville de Villeurbanne avait acté un élargissement de la rue des Bienvenus afin de la transformer en axe nord-sud. Le T6 aurait servi d’accélérateur à cette évolution. »

Renault et SQP font flamber l’addition

Le tracé tranché, le projet peut entrer dans sa phase opérationnelle. Pas simple… En témoigne la sensible réévaluation de son coût en décembre dernier par le Sytral [voir ci-dessous l’extrait de la délibération]. Estimée en février 2021 à 140 millions d’euros, l’enveloppe budgétaire a grimpé à 186,2 millions. La raison ? Une liste d’acquisitions foncières alourdie par deux transactions majeures. Elles seront compensées par des recettes liées à la vente de droits à construire, veut rassurer l’exécutif du Grand Lyon.

La première acquisition, au sud, concerne la société informatique SQP implantée depuis une trentaine d’années route de Genas, sur une parcelle qui n’avait jusqu’alors pas été identifiée comme un obstacle conséquent (!) et dont la valeur se situe « entre 15 et 20 millions d’euros», selon Béatrice Vessiller. L’élue mentionne « un travail en cours pour une relocalisation de l’entreprise à proximité ». Cette perspective n’enchante guère Chloé Dessein, dirigeante de SQP : « Pour l’instant, nous n’avons absolument rien de précis. Aucun chiffre. Un bâtiment sera fortement impacté par le passage du tram mais dans la mesure du possible, nous aimerions ne pas avoir à déménager. »

La seconde, au nord, a conduit le Sytral a provisionné 15 millions d’euros pour les terrains ACI (Auto chassis international), filiale à 100 % de Renault. Mediacités avait repéré cette épine dans les rails du T6 en mai 2021 : ce site industriel historique de Villeurbanne, implanté rue du Pérou, se trouve pile au milieu du chemin du futur tramway, entre le centre-ville et La Doua.

Prolongement du tram T6 à #Villeurbanne : deux tracés sont en lice. Celui qui passe par la Zac des Gratte-Ciel tient la corde mais il est tombé sur un os : le site de l'usine ACI, que @renault_fr, son propriétaire, entend monnayer chèrement... https://t.co/pcweFHAIZv — Mediacités Lyon (@MediacitesLyon) May 20, 2021

En 2019, la fermeture annoncée de l’usine – qui sera effective durant ce mois de mars 2022 – ouvre la voie à un trajet « idéal » pour le T6. La municipalité compte aussi aménager le tènement de 5,5 hectares avec la création d’un vaste parc urbain. Reste toutefois un préalable : que la Métropole maîtrise le foncier. Mais Renault, qui aurait investi 18 millions d’euros pour transférer sa filiale ACI à Meyzieu, entend retirer une coquette somme de la vente de son site villeurbannais. Et l’industriel n’a pas l’intention de prendre en charge la dépollution des terrains, ni le désamiantage et la démolition des ateliers.

Les élus, Béatrice Vessiller et Cédric Van Styvendael en tête, jugent ces prétentions exorbitantes. Ils sont néanmoins peu enclins à voir s’éterniser un bras de fer avec la marque au losange [lire plus haut « Couper les rubans à temps »]. Coup de bluff ou coup de pression pour que Renault revoit son prix à la baisse ? Au moment de la concertation du printemps 2021, le tracé finalement retenu envisage un contournement de l’usine via une « baïonnette » (un tourne à gauche suivi d’un tourne à droite). Problème, ce plan B pénaliserait la vitesse du tramway. Il n’est plus d’actualité.

Et pour cause : interrogé par Mediacités, le service communication de Renault fait état d’« un accord signé, dans les derniers jours de 2021, avec la Métropole et la mairie de Villeurbanne autour du devenir du site qui accueillera un parc urbain, la ligne de tramway et des programmes immobiliers mixtes : logements et bureaux. »

Selon Béatrice Vessiller, la transformation de la friche ACI devrait avoir pour cadre un « Programme urbain partenarial » (PUP) sorte de « zone d’aménagement concerté privée » destinée à réduire l’addition pour les finances publiques en associant des promoteurs. Ce montage a-t-il contraint la mairie à revoir le programme initialement prévu et à remonter la jauge de logements ? La superficie du futur parc aurait quelque peu fondu en passant de trois à un peu plus de deux hectares.

« Si la désignation d’un opérateur privé pour le PUP vient à traîner en longueur, la délibération votée par le Sytral en décembre dernier représente une sécurité administrative, commente un proche du dossier. Elle permettrait d’acquérir les emprises foncières nécessaires à la réalisation du T6 Nord, qui n’occupera qu’une toute petite partie du site, dans le calendrier fixé ». Soit une inauguration au début de l’année 2026. Ouf !