Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : le « pas vu, pas pris » des propriétaires

Deux ans et demi après la mise en place de l'encadrement des loyers dans les deux principales communes de la métropole lyonnaise, seulement six amendes ont été prononcées par les services de l'Etat en 2023, alors qu'un tiers des annonces sont hors la loi. Pour hausser le ton, élus et locataires commencent à se tourner vers les tribunaux et la répression des fraudes.