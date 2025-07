Chez Mérieux, manœuvres capitalistiques en attendant la cinquième génération

Combien de familles de milliardaires peuvent s’enorgueillir de disposer d’un musée à leur nom ? Ou plutôt à leur gloire ? A celui des sciences biologiques Docteur Mérieux, implanté à Marcy‑l’Etoile, à l’ouest de Lyon, on raconte autant l’histoire de la lutte contre les maladies infectieuses, d’Hippocrate à nos jours, que la manière dont « la famille Mérieux sert la santé publique depuis quatre générations ». Entre le panneau de la découverte du vaccin et celui sur la biologie moléculaire, le mythe familial se met en scène par petites touches.

Ici, quelques photos de famille disposées comme sur l’étagère de grands‐parents fiers de leur descendance. Là, une phrase de Marcel Mérieux évoquant sa joie de « lutter contre la mort, la faire reculer, de plus en plus », qui succède à des citations d’Albert Camus et de Blaise Pascal. Plus loin, son petit‐fils Alain, l’actuel patron, énumère dans une vidéo les puissants de ce monde venus à Lyon visiter le siège du groupe, de Félix Houphouët‐Boigny, maître de la Côte d’Ivoire pendant plus de trente ans, à Xi Jinping, nouvel empereur chinois autoritaire visiteur, en 2014, du centre de recherche.