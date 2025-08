Comment Mérieux biberonne l’université et la recherche scientifique lyonnaise

Pour mesurer le poids des Mérieux dans la recherche et l’université lyonnaise, il suffit de compter les amphithéâtres. Et les chèques. Au centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, dans le quartier de Grange Blanche, l’amphithéâtre Christophe et Rodolphe Mérieux est sorti de terre en 2024, grâce à un don de 600 000 euros de la fondation du même nom, sur un budget total de 3 millions d’euros. Installé au milieu des bâtiments de recherche du centre, le lieu accueille depuis les conférences et autres symposiums des professionnels. A l’Ecole nationale supérieure (ENS) de Lyon, les étudiants prennent des notes sur les bancs de l’amphi Charles Mérieux, tandis que les gradins de l’amphi Alain Mérieux accueillent ceux de l’université catholique de Lyon (Ucly).

Le parrainage de « la Catho » est tout naturel pour le patriarche. En 2015, il avait présidé la vaste campagne de mécénat qui avait permis à l’Ucly de collecter 10 millions d’euros auprès d’une soixantaine d’entreprises, pour réhabiliter l’ancienne prison Saint‐Paul devenu siège de l’institution. Encore début juillet, l’Ucly réunissait le gratin économique local sur les bords du lac d’Annecy, aux