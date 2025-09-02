Un mastodonte du football amateur et une référence régionale. Avec environ 1400 licenciés, le FC Lyon se targue sur son site Internet d’être « le troisième club français » et affiche « plus de 130 ans d’histoire et de passion ». De fait, à Lyon et dans son agglomération, nombre de joueurs et joueuses ont usé leurs crampons sur ses pelouses. Certains sont devenus professionnels comme Farès Chaïbi, qui évolue en Bundesliga, le championnat allemand, et dans l’équipe d’Algérie, ou Romain Del Castillo, milieu de terrain du Stade brestois.

En coulisses, c’est une toute autre histoire qui agite depuis plusieurs mois le vénérable club. Selon les informations de Mediacités et comme nous l’a confirmé le parquet de Lyon, un ancien entraîneur des U15 féminines, des joueuses âgées de moins de 15 ans, est actuellement placé en détention provisoire. Après enquête préliminaire, cet homme de 23 ans fait l’objet d’une information judiciaire « pour les chefs d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, de corruption de mineur, de détention d’images à caractère pédopornographique et d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne ».