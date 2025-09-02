Après avoir laissé un « prédateur » coacher ses jeunes footballeuses, le FC Lyon joue l’opacité

D’après les informations de Mediacités, un entraîneur de joueuses de moins de 15 ans a été placé en détention pour, entre autres, « agression sexuelle » et « détention d’images pédopornographiques ». Il avait déjà été remercié par un précédent club pour des relations inappropriées avec des adolescentes. Le FC Lyon n’a pas jugé opportun d’informer les parents des enfants concernées.

2025-09-FC Lyon-Entrainement
Lors d'une séance d'entraînement des U15 du FC Lyon, les joueuses de moins de 15 ans du club. Photo : L.Beulin.

Un mastodonte du football amateur et une référence régionale. Avec environ 1400 licenciés, le FC Lyon se targue sur son site Internet d’être « le troisième club français » et affiche « plus de 130 ans d’histoire et de passion ». De fait, à Lyon et dans son agglomération, nombre de joueurs et joueuses ont usé leurs crampons sur ses pelouses. Certains sont devenus professionnels comme Farès Chaïbi, qui évolue en Bundesliga, le championnat allemand, et dans l’équipe d’Algérie, ou Romain Del Castillo, milieu de terrain du Stade brestois.

En coulisses, c’est une toute autre histoire qui agite depuis plusieurs mois le vénérable club. Selon les informations de Mediacités et comme nous l’a confirmé le parquet de Lyon, un ancien entraîneur des U15 féminines, des joueuses âgées de moins de 15 ans, est actuellement placé en détention provisoire. Après enquête préliminaire, cet homme de 23 ans fait l’objet d’une information judiciaire « pour les chefs d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, de corruption de mineur, de détention d’images à caractère pédopornographique et d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne ».

Par Lucas Beulin