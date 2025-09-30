Rénovation énergétique des logements : la promesse non tenue des écologistes de la métropole de Lyon

En 2020, la majorité de Bruno Bernard avait promis d'accélérer la lutte contre les passoires thermiques en finançant la rénovation de 10 000 logements par an. L'objectif ne sera pas atteint - et de loin - malgré une certaine volonté politique et l'engagement de moyens supplémentaires. Explications.

En 2020, les écologistes élus à la métropole de Lyon avaient promis de rénover 10 000 logements par an grâce au dispositif Ecoréno'v. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Dix mille rénovations de logements par an financées par le dispositif Ecoreno’v. C’était la promesse formulée par Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, au moment de son élection en 2020. Alors que son mandat arrive à son terme, et après un premier point d’étape réalisé par Mediacités en 2023, nous nous sommes re‐penchés sur cet engagement phare de l’élu écologiste le plus puissant de France (le Grand Lyon pèse 4 milliards d’euros de budget par an). Spoiler : il ne sera pas tenu. 

De fait, au fil des années, l’objectif des 10 000 logements rénovés avant 2026 s’est révélé hors de portée. En 2024, seulement 4 605 rénovations ont été financées par le dispositif d’Ecoréno’v. En tout, moins de 16 200 logements ont été rénovés depuis 2020 [voir le graphique ci‐dessous], soit une moyenne d’environ 3 250 par an, et 28 500 depuis sa création en 2015 sous la précédente mandature de Gérard Collomb puis de David Kimelfeld.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Cet article concerne la promesse : 
Voir toutes les promesses de vos élus

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Emmanuelle Picaud (Urban journalism network)