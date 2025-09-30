Rénovation énergétique des logements : la promesse non tenue des écologistes de la métropole de Lyon

Dix mille rénovations de logements par an financées par le dispositif Ecoreno’v. C’était la promesse formulée par Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, au moment de son élection en 2020. Alors que son mandat arrive à son terme, et après un premier point d’étape réalisé par Mediacités en 2023, nous nous sommes re‐penchés sur cet engagement phare de l’élu écologiste le plus puissant de France (le Grand Lyon pèse 4 milliards d’euros de budget par an). Spoiler : il ne sera pas tenu.

De fait, au fil des années, l’objectif des 10 000 logements rénovés avant 2026 s’est révélé hors de portée. En 2024, seulement 4 605 rénovations ont été financées par le dispositif d’Ecoréno’v. En tout, moins de 16 200 logements ont été rénovés depuis 2020 [voir le graphique ci‐dessous], soit une moyenne d’environ 3 250 par an, et 28 500 depuis sa création en 2015 sous la précédente mandature de Gérard Collomb puis de David Kimelfeld.