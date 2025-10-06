Mort de la gendarme Myriam Sakhri : un nouveau témoignage décisif

Quatorze ans après la mort de leur sœur, Nadirha, Soraya et Hassina cherchent toujours à savoir ce qu’il s’est réellement passé le 24 septembre 2011. Ce jour‐là, le corps sans vie de la gendarme Myriam Sakhri est retrouvé à son domicile de la caserne Delfosse, à Lyon. Elle est assise sur son canapé, une balle de 9 mm dans l’abdomen, son arme de service Sig Sauer à ses pieds. Sur les lieux, aucune trace de lutte. Les fenêtres sont fermées et la porte est verrouillée de l’intérieur. Tout laisse penser à un suicide.

Avant de mourir, Myriam Sakhri a laissé un mot : « Merci à G. le connard ! » Le colonel G., commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Rhône, était le supérieur hiérarchique de Myriam. Depuis des mois, elle se disait victime de harcèlement et de racisme.

En 2010, Myriam Sakhri, blessée au genou, est temporairement affectée au centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie (Corg) de Lyon. C’est là que sont