Mort de la gendarme Myriam Sakhri : un nouveau témoignage décisif

Ce jeudi 9 octobre, le tribunal de Lyon va se pencher de nouveau sur la mort de Myriam Sakhri. La gendarme, qui se disait victime de racisme, a été retrouvée morte à son domicile en 2011. Auprès de sa famille, le tout premier directeur d’enquête a confié ses doutes sur l’impartialité des investigations.

Myriam Sakhri, gendarme du Rhône, s’est donné la mort en 2011. Illustration : Sébastien Calvet / Mediapart.

Quatorze ans après la mort de leur sœur, Nadirha, Soraya et Hassina cherchent toujours à savoir ce qu’il s’est réellement passé le 24 septembre 2011. Ce jour‐là, le corps sans vie de la gendarme Myriam Sakhri est retrouvé à son domicile de la caserne Delfosse, à Lyon. Elle est assise sur son canapé, une balle de 9 mm dans l’abdomen, son arme de service Sig Sauer à ses pieds. Sur les lieux, aucune trace de lutte. Les fenêtres sont fermées et la porte est verrouillée de l’intérieur. Tout laisse penser à un suicide.

Avant de mourir, Myriam Sakhri a laissé un mot : « Merci à G. le connard ! » Le colonel G., commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Rhône, était le supérieur hiérarchique de Myriam. Depuis des mois, elle se disait victime de harcèlement et de racisme.

En 2010, Myriam Sakhri, blessée au genou, est temporairement affectée au centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie (Corg) de Lyon. C’est là que sont

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Samia Dechir - Mediapart

1 / ?