Salariés à cran, management décrié, enquêtes internes : le Ceser d’Auvergne-Rhône-Alpes sur les dents

« Je n’ai jamais interrompu personne mais ça, ça ne concerne pas l’assemblée plénière, ni le fonctionnement du Ceser et des commissions. Tu peux poursuivre. » Sous l’œil médusé de l’assistance, Antoine Quadrini, président du Conseil économique, social et environnemental régional d’Auvergne-Rhône-Alpes (Ceser), rabroue son collègue Patrick Velard [voir l’extrait vidéo ci‐dessous] en plein hémicycle, alors qu’il débute tout juste son intervention. Une première en effet.

La scène s’est déroulée le 13 octobre dernier, à l’hôtel de région, dans le quartier lyonnais de la Confluence, où se réunit cette institution démocratique méconnue du grand public. Assemblée consultative rattachée au conseil régional – une obligation légale -, le Ceser regroupe 190 membres de la société civile. Ils représentent les entreprises du territoire (collège 1), les syndicats (collège 2) et les associations (collège 3). L’ensemble est présidé depuis 2018 par Antoine Quadrini, issu de l’Union régionale des fédérations des œuvres laïques (Urfol). Au début de l’année 2024, Mediacités vous avait raconté par le menu l’âpre bataille livrée en coulisses au moment de