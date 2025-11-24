Salariés à cran, management décrié, enquêtes internes : le Ceser d’Auvergne-Rhône-Alpes sur les dents

Censé représenter la société civile, le Conseil économique, social et environnemental régional traverse une profonde crise. Au point que la Région, dont il dépend, y a diligenté deux enquêtes internes en moins de deux ans. Des salariées attribuent la responsabilité de ce mal-être au délégué général Grégory Morel. Qui dénonce une cabale politique.

Lors d'une séance du Conseil économique, social et environnemental régional, à l'hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Photo : région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Je n’ai jamais interrompu personne mais ça, ça ne concerne pas l’assemblée plénière, ni le fonctionnement du Ceser et des commissions. Tu peux poursuivre. » Sous l’œil médusé de l’assistance, Antoine Quadrini, président du Conseil économique, social et environnemental régional d’Auvergne-Rhône-Alpes (Ceser), rabroue son collègue Patrick Velard [voir l’extrait vidéo ci‐dessous] en plein hémicycle, alors qu’il débute tout juste son intervention. Une première en effet.

La scène s’est déroulée le 13 octobre dernier, à l’hôtel de région, dans le quartier lyonnais de la Confluence, où se réunit cette institution démocratique méconnue du grand public. Assemblée consultative rattachée au conseil régional – une obligation légale -, le Ceser regroupe 190 membres de la société civile. Ils représentent les entreprises du territoire (collège 1), les syndicats (collège 2) et les associations (collège 3). L’ensemble est présidé depuis 2018 par Antoine Quadrini, issu de l’Union régionale des fédérations des œuvres laïques (Urfol). Au début de l’année 2024, Mediacités vous avait raconté par le menu l’âpre bataille livrée en coulisses au moment de

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 12 minutes

Favorite

Par Hervé Pupier

