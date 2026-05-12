Le « conseiller spécial » de la collectivité d'Auvergne-Rhône-Alpes et son président offrent un livre à chaque élève de Terminale qui apprend une langue ancienne (latin ou grec). L’ouvrage est accompagné d’un courrier à forte teneur politique…

Cursus honorum, à la mode Wauquiez. Alors que l’échéance du baccalauréat se rapproche, les Terminales d’Auvergne-Rhône-Alpes qui apprennent le latin ou le grec ancien ont la surprise, ces jours‐ci, de recevoir un livre offert par le conseil régional, ainsi que Mediacités l’a découvert. Les ouvrages distribués (une liste de titres a été proposée aux élèves) sont en rapport avec l’option étudiée, comme Dives ut Croesus (Riche comme Crésus) et autres expressions tirées de l’histoire gréco‐romaine, 234 pages, signé Brigitte Heller et François Zingg.

Le petit cadeau est accompagné d’un courrier co‐signé par Fabrice Pannekoucke, président de la Région, et son « conseiller spécial » Laurent Wauquiez, resté le réel patron de la collectivité. Dans leur mot [que Mediacités reproduit ci‐dessous], les deux élus prennent