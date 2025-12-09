A Lyon, la campagne des municipales polluée par les fake news

« Où sont passés les vélos électriques de la ville de Lyon ? » Le 17 novembre dernier, Pierre Oliver pense avoir flairé un scandale. Dans une vidéo tournée devant l’hôtel de ville de Lyon, le maire (Les Républicains) du 2e arrondissement, rallié à Jean‐Michel Aulas pour les municipales de mars prochain, évoque – au conditionnel – l’existence de plus de 800 vélos électriques qui auraient été achetés pour plus de 3 millions d’euros par la mairie écologiste, mais qui apparaîtraient comme « non attribués » dans les logiciels internes.

« Personne ne sait où ils seraient stockés. Où sont‐ils ? Qui roule avec ? Les Lyonnais ont le droit d’obtenir des réponses », lance l’élu, qui explique avoir eu vent de l’affaire par des agents municipaux. Sur le réseau social X, les réactions ne tardent pas : « Qu’ils rendent le pognon ! » ; « Un beau détournement de biens des familles ? »… Quand d’autres