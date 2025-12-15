Impayés, malfaçons, assignations en justice : les déboires du promoteur immobilier lyonnais R2i

Un hall d’entrée poussiéreux avec des lés de papier peint déchirés qui pendent aux murs, des couloirs dans un état de propreté tout aussi déplorable, des fissures ou encore de la moisissure qui grignote des parties communes et fait gondoler le crépi par endroits… Le Bon Accueil porte assez mal son nom.

Sur les hauteurs de Vienne, à proximité de la nationale 7, cette résidence de 80 logements a été aménagée dans les bâtiments remarquables d’un ancien couvent. Un bel escalier en pierre conduit à l’une des entrées et la façade d’une chapelle orne l’une des ailes. Mais derrière le prestige des lieux, l’ensemble, développé et commercialisé par le promoteur lyonnais R2i, a viré au cauchemar. Pour ses copropriétaires qui multiplient les procédures en justice contre la société immobilière (nous y reviendrons). Pour plusieurs entreprises qui sont intervenues sur le chantier de réhabilitation de l’ancienne institution religieuse du Bon Accueil et qui se désespèrent d’être payées un jour (nous y reviendrons également).