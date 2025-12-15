Impayés, malfaçons, assignations en justice : les déboires du promoteur immobilier lyonnais R2i

Spécialisé dans la réhabilitation en logements de bâtiments anciens, le promoteur R2i fait l’objet d’une multitude de poursuites en justice de la part de clients ou de prestataires non payés. Comme le révèle Mediacités, la société fondée par Patrick Farkas a essuyé, en 2024, de lourdes pertes financières.

La résidence du Couvent Bon Accueil, à Vienne, projet phare du promoteur immobilier lyonnais R2i. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Un hall d’entrée poussiéreux avec des lés de papier peint déchirés qui pendent aux murs, des couloirs dans un état de propreté tout aussi déplorable, des fissures ou encore de la moisissure qui grignote des parties communes et fait gondoler le crépi par endroits… Le Bon Accueil porte assez mal son nom.

Sur les hauteurs de Vienne, à proximité de la nationale 7, cette résidence de 80 logements a été aménagée dans les bâtiments remarquables d’un ancien couvent. Un bel escalier en pierre conduit à l’une des entrées et la façade d’une chapelle orne l’une des ailes. Mais derrière le prestige des lieux, l’ensemble, développé et commercialisé par le promoteur lyonnais R2i, a viré au cauchemar. Pour ses copropriétaires qui multiplient les procédures en justice contre la société immobilière (nous y reviendrons). Pour plusieurs entreprises qui sont intervenues sur le chantier de réhabilitation de l’ancienne institution religieuse du Bon Accueil et qui se désespèrent d’être payées un jour (nous y reviendrons également).

Publié le

Par Nicolas Barriquand

