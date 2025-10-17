Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : petite tuile juridique mais revers politique

La victoire pourrait bien n’être que symbolique et temporaire [lire plus bas], elle n’en reste pas moins une première. Ce mardi 14 octobre, le tribunal administratif de Lyon a donné raison aux syndicats de propriétaires en annulant l’arrêté préfectoral de 2023 qui fixait les conditions de l’encadrement des loyers pour Lyon et Villeurbanne. Le dispositif, qui était une promesse phare de la majorité écologiste du Grand Lyon lors la précédente élection métropolitaine, est entré en vigueur pour ces deux communes en novembre 2021.

Que change – et ne change pas – cette décision de justice ? Mediacités fait le point.