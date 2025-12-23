Extrême droite : l’université catholique de Lyon dans le viseur du collectif Némésis

La « Catho » est‐elle une terre de mission de l’extrême droite lyonnaise ? Ces derniers mois, le collectif identitaire Némésis, qui se réclame du féminisme, multiplie les actions devant les campus de l’université catholique de Lyon (Ucly), dans le 2e arrondissement. Suscitant des réactions des étudiants et la vigilance de la direction.

Emilie*, étudiante en psychologie, a assisté à l’une de ces actions menées par Némésis, le 25 novembre dernier, sur le campus Carnot, situé au nord de la gare de Perrache. Accueillant les enseignements de sciences sociales, cette partie de l’Ucly est