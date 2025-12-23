Extrême droite : l’université catholique de Lyon dans le viseur du collectif Némésis

Depuis plusieurs mois, le groupuscule identitaire, qui se réclame d'un féminisme profondément xénophobe, multiplie les actions sur les campus de l'université catholique de Lyon, suscitant inquiétude chez les étudiants et vigilance du côté de la direction. 

Actions militantes relayées sur les réseaux sociaux du collectif d'extrême droite Némésis. Montage : Mediacités.

La « Catho » est‐elle une terre de mission de l’extrême droite lyonnaise ? Ces derniers mois, le collectif identitaire Némésis, qui se réclame du féminisme, multiplie les actions devant les campus de l’université catholique de Lyon (Ucly), dans le 2e arrondissement. Suscitant des réactions des étudiants et la vigilance de la direction.

Emilie*, étudiante en psychologie, a assisté à l’une de ces actions menées par Némésis, le 25 novembre dernier, sur le campus Carnot, situé au nord de la gare de Perrache. Accueillant les enseignements de sciences sociales, cette partie de l’Ucly est

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

1 / ?