A Saint‐Priest, la Ville loue à l’ex-collaborateur du maire une maison à prix d’ami depuis plus d’un an

La situation dure depuis un an et trois mois. Et, à l’approche des élections municipales de mars prochain, elle pourrait bien se transformer en pain béni pour la liste d’union de la gauche qui tentera de déloger de l’hôtel de ville Gilles Gascon, patron LR de Saint‐Priest depuis douze ans… Dans la cinquième ville la plus peuplée du Grand Lyon (49 000 habitants), la commune loue à Guillaume De Cock, ancien directeur de cabinet du maire, parti à la retraite en 2024, une maison du centre‐ville à un tarif plutôt très favorable [lire plus bas] et dans des conditions peu transparentes, comme Mediacités a pu le constater. « Alors que beaucoup de