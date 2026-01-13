A Saint‐Priest, la Ville loue à l’ex-collaborateur du maire une maison à prix d’ami depuis plus d’un an

Du temporaire qui dure depuis octobre 2024... La municipalité dirigée par le LR Gilles Gascon a signé un bail pour la location d'une maison avec Guillaume De Cock, l'ancien directeur de cabinet de l'élu. Le montant des mensualités se révèle bien en deçà du loyer médian observé dans la commune.

A gauche, l'ex-directeur de cabinet Guillaume De Cock du maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon (à droite). Montage : Mediacités.

La situation dure depuis un an et trois mois. Et, à l’approche des élections municipales de mars prochain, elle pourrait bien se transformer en pain béni pour la liste d’union de la gauche qui tentera de déloger de l’hôtel de ville Gilles Gascon, patron LR de Saint‐Priest depuis douze ans… Dans la cinquième ville la plus peuplée du Grand Lyon (49 000 habitants), la commune loue à Guillaume De Cock, ancien directeur de cabinet du maire, parti à la retraite en 2024, une maison du centre‐ville à un tarif plutôt très favorable [lire plus bas] et dans des conditions peu transparentes, comme Mediacités a pu le constater. « Alors que beaucoup de

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

1 / ?