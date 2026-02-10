Végétaliser la place Bellecour : les (nombreux) obstacles d’une promesse électorale

Comme en 2020, l’idée de verdir et d’arborer l’emblématique place du centre de Lyon s’est invitée dans le débat des municipales, cette fois-ci par la voix du candidat de la droite Jean-Michel Aulas. Mais les contraintes qui pèsent sur cette ambition finissent par interroger sa pertinence.

Depuis l'été 2025, des ombrières géantes ont été installées sur la place Bellecour par l'actuelle majorité écologiste. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Un symbole… qui n’en finit pas de diviser. Depuis l’été 2025, la municipalité écologiste de Grégory Doucet a doté la place Bellecour d’ombrières. De longs voiles tissés et colorés, soutenus par de monumentaux chevalets, qui permettent de traverser l’esplanade de gore sans (trop) griller en temps de canicule.

L’œuvre baptisée « Tissage urbain » a suscité nombre de critiques : trop chère (1,5 million d’euros) pour du temporaire (l’installation doit durer cinq ans), pas à la hauteur de la solennité des lieux. Surtout, l’aménagement a déçu ceux qui s’attendaient à une végétalisation de Bellecour, comme l’avait laissé entendre les

Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

Par Fanny Velay, Apolline Authier et Anouk Dimitriou

