Végétaliser la place Bellecour : les (nombreux) obstacles d’une promesse électorale

Un symbole… qui n’en finit pas de diviser. Depuis l’été 2025, la municipalité écologiste de Grégory Doucet a doté la place Bellecour d’ombrières. De longs voiles tissés et colorés, soutenus par de monumentaux chevalets, qui permettent de traverser l’esplanade de gore sans (trop) griller en temps de canicule.

L’œuvre baptisée « Tissage urbain » a suscité nombre de critiques : trop chère (1,5 million d’euros) pour du temporaire (l’installation doit durer cinq ans), pas à la hauteur de la solennité des lieux. Surtout, l’aménagement a déçu ceux qui s’attendaient à une végétalisation de Bellecour, comme l’avait laissé entendre les