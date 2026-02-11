PFAS : près de Lyon, l’eau du robinet de deux communes contaminée aux « polluants éternels »

L’eau distribuée aux robinets des habitants de Thil, Niévroz et d’une partie de La Boisse, dans l’Ain, est contaminée aux PFAS au‐delà de la norme fixée pour l’eau potable, d’après les informations découvertes par Mediacités. Les substances per‐ et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de molécules chimiques toxiques, susceptibles de provoquer le cancer (notamment du rein, des testicules, du sein) et des maladies graves (problèmes tyroïdiens, de cholestérol, de fertilité).

Utilisées par