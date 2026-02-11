PFAS : près de Lyon, l’eau du robinet de deux communes contaminée aux « polluants éternels »
A Thil et Niévroz, bourgades limitrophes du parc de Miribel Jonage, l’eau du robinet de 2700 habitants est « non conforme », comme Mediacités l’a découvert. En cause : une pollution aux PFAS, famille de substances chimiques toxiques bien connues dans la vallée de la chimie. Des « recontrôles » sont en cours, selon l'Agence régionale de santé.
L’eau distribuée aux robinets des habitants de Thil, Niévroz et d’une partie de La Boisse, dans l’Ain, est contaminée aux PFAS au‐delà de la norme fixée pour l’eau potable, d’après les informations découvertes par Mediacités. Les substances per‐ et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de molécules chimiques toxiques, susceptibles de provoquer le cancer (notamment du rein, des testicules, du sein) et des maladies graves (problèmes tyroïdiens, de cholestérol, de fertilité).