A la veille des municipales, la région Auvergne‐Rhône‐Alpes vote en urgence un gros chèque pour la cathédrale du fief Wauquiez

Plusieurs élus d’opposition du conseil régional dénoncent l’organisation d’un vote de dernière minute pour financer le début du chantier de rénovation de la cathédrale du Puy-en-Velay. Une ville dont l’ancien président de la collectivité (et patron de fait) Laurent Wauquiez a été maire pendant huit ans et où son fils candidate aujourd’hui sur une liste.

Laurent Wauquiez et la cathédrale du Puy-en-Velay. Photo : CC BY 2.0 Marmontel. Montage : NB/Mediacités.

Mardi 17 février, 18 heures. Une vague d’incompréhension gagne les rangs de l’opposition à la région Auvergne‐Rhône‐Alpes. Dans leurs boîtes mails, les élus ont reçu une convocation pour une commission permanente extraordinaire deux jours plus tard en visioconférence. Une réunion en urgence pour voter deux délibérations.

La première porte sur une subvention de 2,7 millions d’euros pour trois spectacles son et lumière prévus quelques jours plus tard (le premier a eu lieu ce lundi 23 février) à Albertville, à l’occasion du retour d’Italie des athlètes et du drapeau des Jeux olympiques d’hiver, dans la perspective des JO 2030 dans les Alpes françaises.

La deuxième concerne l’approbation d’une convention avec l’Etat et le financement d’une première tranche de 350 000 euros pour la rénovation de la cathédrale Notre-Dame-de‑l’Annonciation du Puy‐en‐Velay, fief du député (Les Républicains) de Haute‐Loire Laurent Wauquiez, « conseiller spécial » de son successeur à la présidence de la Région mais toujours patron de

Par Eléna Roney

