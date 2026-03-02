Un an s’est écoulé depuis la commission d’enquête parlementaire relative aux violences dans le milieu de la culture. « Les conservatoires représentent des lieux à haut risque », attaquait, en décembre 2024, la députée Sarah Legrain (LFI) face aux directeurs et directrices des conservatoires de Strasbourg, Marseille, Paris et Lyon. À la tête du CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse) de Lyon, Mathieu Ferey expliquait alors que « les moments de fragilité et de vulnérabilité qui peuvent survenir lors d’une formation artistique doivent nous amener à organiser et à promouvoir collectivement un environnement d’apprentissage sûr et sain pour
Un nouveau professeur accusé de violences sexistes et sexuelles au conservatoire national de musique de Lyon
Un ancien professeur faisant l’objet d’une plainte pour violences déposée par une ancienne élève a été réembauché par le CNSMD de Lyon pour une série de concerts. Après le cas Jean Tubéry, cette nouvelle affaire embarrasse Mathieu Ferey, le directeur de l'établissement.