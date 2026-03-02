Un an s’est écoulé depuis la commission d’enquête parlementaire relative aux violences dans le milieu de la culture. « Les conservatoires représentent des lieux à haut risque », attaquait, en décembre 2024, la députée Sarah Legrain (LFI) face aux directeurs et directrices des conservatoires de Strasbourg, Marseille, Paris et Lyon. À la tête du CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse) de Lyon, Mathieu Ferey expliquait alors que « les moments de fragilité et de vulnérabilité qui peuvent survenir lors d’une formation artistique doivent nous amener à organiser et à promouvoir collectivement un environnement d’apprentissage sûr et sain pour