Un nouveau professeur accusé de violences sexistes et sexuelles au conservatoire national de musique de Lyon

Un ancien professeur faisant l’objet d’une plainte pour violences déposée par une ancienne élève a été réembauché par le CNSMD de Lyon pour une série de concerts. Après le cas Jean Tubéry, cette nouvelle affaire embarrasse Mathieu Ferey, le directeur de l'établissement.

Mathieu Ferey, directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) depuis 2019 (photomontage © Jade Bourgery - La Lettre du musicien)

Un an s’est écoulé depuis la commission d’enquête parlementaire relative aux violences dans le milieu de la culture. « Les conservatoires représentent des lieux à haut risque », attaquait, en décembre 2024, la députée Sarah Legrain (LFI) face aux directeurs et directrices des conservatoires de Strasbourg, Marseille, Paris et Lyon. À la tête du CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse) de Lyon, Mathieu Ferey expliquait alors que « les moments de fragilité et de vulnérabilité qui peuvent survenir lors d’une formation artistique doivent nous amener à organiser et à promouvoir collectivement un environnement d’apprentissage sûr et sain pour

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Jade Bourgery - La Lettre du musicien

1 / ?