« Génération Aulas » : le collectif de jeunes très à droite toujours actif en coulisses

Ils ont été les premiers à se mobiliser derrière Jean-Michel Aulas, avant même que l'homme d'affaires officialise son envie de conquérir la mairie de Lyon. Le groupe de vingtenaires, emmenés par d'anciens LR, revendique désormais une quarantaine de membres et mêle des profils variés, dont une étudiante, responsable syndicale, qui affiche en ligne sa proximité avec l'extrême droite.

Dès février 2025, de jeunes partisans se sont mobilisés derrière l'hypothèse d'une candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales à Lyon. Ici, en septembre dernier, lors du meeting d'entrée en campagne du candidat. Photo : Hugo Coignard/Enketo.

Hormis quelques stickers collés aux vitres et un logo (sans nom) près de la porte d’entrée, difficile de deviner ce qu’abrite le 115, cours Albert Thomas, dans le 8e arrondissement de Lyon. C’est là, en plein quartier Monplaisir, que Jean‐Michel Aulas a implanté le QG de « Cœur lyonnais », le mouvement créé autour de sa candidature à la mairie. Mais ce vendredi 30 janvier dernier, aucune ombre de l’homme d’affaires soutenu par la droite et les macronistes. C’est Eric Lafond, un des cinq secrétaires généraux de « Cœur lyonnais », qui anime une « conf’ » autour du thème de la végétalisation. 

Une trentaine de partisans de Jean‐Michel Aulas ont répondu présents. La moyenne d’âge tourne autour de la soixantaine. Elle contraste avec l’autre groupe de personnes présentes dans les locaux ce soir‐là, qui enchaînent les allées et venues dans les bureaux attenants à la salle principale. En coulisses, plus que jamais à quelques semaines du scrutin, les jeunes de « Génération Aulas » s’activent. « Il y a des membres tous les jours, on se relaie », confie l’un d’eux.

Ni parti, ni association, ce collectif informel a alimenté – voire initié [lire plus bas] ? – l’hypothèse d’une candidature de l’ancien patron de l’Olympique lyonnais dès l’hiver 2025. Composé au départ d’une poignée d’encartés à droite, notamment au parti Les Républicains (LR), il a ensuite agrégé des macronistes, quelques jeunes socialistes, des adhérents de l’UNI, le syndicat étudiant (très) à droite, mais aussi, comme nous l’avons découvert [lire également plus bas], au moins une militante qui affichait sa proximité avec l’extrême droite, tendance Eric Zemmour, il y a quelques mois encore. 

Leur point commun ? Avoir entre 20 et 30 ans environ, et partager une certaine fascination pour leur candidat. Mediacités a enquêté sur les jeunes chevilles ouvrières du phénomène Aulas.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 13 minutes

Favorite

Par Jade Lucas, Emilien Scano, Lena Maillet, Floriane Mourrat, avec Nicolas Barriquand

1 / ?