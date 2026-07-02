Festival La Mécanique de l’info : en route pour une deuxième édition !

Les 3 et 4 octobre prochains, Mediacités, Rue89Lyon, L’Épicerie séquentielle, le collectif de journalistes We Report et le Fonds pour une presse libre vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du festival « La Mécanique de l’info », un événement pour vous dévoiler les coulisses du journalisme. Parmi nos invités : Edwy Plenel, StreetPress, Lumi ou encore Nassira El Moaddem.

Il est de retour et, cette fois‐ci, pour deux jours (et même un peu plus… lire plus bas) ! Les 3 et 4 octobre prochains, Mediacités vous donne rendez‐vous pour la deuxième édition de La Mécanique de l’info, un festival, à Lyon, pour raconter la fabrique de l’actualité et les coulisses du journalisme sous toutes ses formes (enquête comme reportage, écrit comme photo ou vidéo).

L’événement, co‐organisé par notre journal, le collectif We Report, Rue89Lyon, L’Epicerie séquentielle et le Fonds pour une presse libre (FPL), accueillera notamment :

Edwy Plenel , co‐fondateur de Mediapart ;

, co‐fondateur de Mediapart ; Nassira El Moaddem , journaliste d’Arrêt sur images ;

, journaliste d’Arrêt sur images ; Patrick de Saint‐Exupéry , co‐fondateur de la revue XXI (sous réserve) ;

, co‐fondateur de la revue XXI (sous réserve) ; Lumi , vidéaste et chroniqueuse de l’émission Twitch Ça ira ;

, vidéaste et chroniqueuse de l’émission Twitch Ça ira ; Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress.

D’autres noms d’invités et la programmation complète du festival, qui mêlera conférences, ateliers et expositions seront communiqués en septembre prochain.

Une soirée de pré‐ouverture

Comment s’informer à l’ère des fake news et des manipulations de l’information ? À qui se fier alors que la mainmise de quelques milliardaires sur le paysage médiatique n’a jamais été aussi importante ? Comment la presse peut‐elle renouer un lien de confiance avec les citoyens ?

A quelques mois d’une élection présidentielle cruciale, « La Méca de l’info – saison 2 » tentera de répondre à ces questions. Elle alimentera en tout cas le débat public et vos réflexions sur notre rapport aux médias et sur les évolutions du journalisme.

Le festival – gratuit ! – aura lieu au Collège graphique, dans les pentes de la Croix‐Rousse (13, rue de Flesselles, 1er arrondissement de Lyon). Et, nouveauté, nous organiserons une soirée de « pré‐ouverture », vendredi 2 octobre, à L’Aquarium ciné‐café (10, rue Dumont, 4e arrondissement de Lyon) avec la diffusion du film Dans Gaza, documentaire consacré au travail des journalistes de l’AFP dans l’enclave palestinienne, en présence de sa réalisatrice Hélène Lam Trong.

Rendez‐vous les 3 et 4 octobre 2026 (et donc aussi le 2 octobre) prochains !

Retour en bande dessinée sur la première édition Pour vous donner un avant‐goût de La Mécanique de l’info, voici, en bande dessinée, un résumé de la première édition du festival qui s’est tenue le 20 septembre 2025 (cliquez sur l’extrait ci‐dessous pour l’afficher). Un récit signé Camille Mertz et Angèle Galland que vous pouvez aussi commander, à prix libre, en version papier auprès de L’Épicerie séquentielle (rendez‐vous à ce lien).