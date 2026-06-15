Affaire Abreu : les quarante‐huit heures qui ont balayé l’aventure politique de Jean‐Michel Aulas

Depuis les révélations sur l’enquête préliminaire pour « viol aggravé » à l’encontre de son ex-collaborateur Roman Abreu, l’homme d’affaires voient ses anciens alliés le renier et le contraindre à une « mise en retrait », à la Métropole comme à la Ville.

Jean-Michel Aulas, le soir de sa défaite à l'élection municipale lyonnaise, le 22 mars dernier. A ses côtés, son conseiller Roman Abreu. Photo : Hugo Coignard/Enketo.

Le 25 mai dernier, dans une analyse publiée par la think tank Terra Nova, Joakim Le Menestrel, ex‐conseiller de Grégory Doucet, analysait « le mythe » médiatique construit autour de Jean‐Michel Aulas en retraçant la dernière campagne électorale à travers le prisme d’une tragédie grecque. Il manquait un dernier épisode : celui de la descente au royaume d’Hadès, dieu des Enfers.

En moins de quarante‐huit heures, entre mercredi et vendredi derniers, l’affaire Abreu a anéanti la (jeune) carrière d’élu de celui qui présida avec brio l’Olympique lyonnais. Et terni durablement son image et son aura. Celles et ceux qui avaient rallié son panache il y a moins d’un an coupent les ponts avec « JMA » les uns après les autres. Ce lundi 15 juin, c’est le parti présidentiel Renaissance qui annonce,

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand

1 / ?