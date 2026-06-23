L’agenda caché d’Edgar Grospiron, patron des JO d’hiver 2030

Au cœur de la crise de gouvernance du comité d’organisation des Jeux olympiques 2030, l’ancien champion de ski de bosses n’a pas informé l’institution de la faillite de ses sociétés de conseil. Il a aussi cherché à maintenir son activité de conférencier en 2025 jusqu’à ce qu’il soit rappelé à l’ordre.

Le président du Cojop Edgar Grospiron, ici en avril 2026. Photo : L.Fabry/Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Peut‐on confier un budget de 2 milliards 136 millions d’euros à un homme d’affaires en faillite ? Et ce, bien qu’il ait été en 1992 un champion de ski de bosses et freestyle multi‐médaillé ? C’est la question désagréable que pose la présence d’Edgar Grospiron à la présidence du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) des Alpes françaises 2030.

Certes, l’ancien sportif n’a pas été poursuivi dans l’affaire de la déconfiture de ses sociétés, mais la justice est saisie et il n’a pas informé les responsables du Cojop ni le Comité international olympique (CIO) de sa situation délicate. Aurait‐il seulement été nommé s’il en avait parlé en février 2025 ?

Aujourd’hui, la liquidation judiciaire de ses deux sociétés dédiées au coaching d’entreprises éclaire peut‐être la crise de gouvernance dans laquelle Edgar Grospiron a plongé le Cojop depuis le mois de décembre 2025. De même, elle peut expliquer sa détermination à poursuivre son activité de conférencier spécialiste du « dépassement de soi » et de la « performance » parallèlement à ses fonctions de président du Cojop, en 2025. Une anomalie repérée par les instances de contrôle de l’institution, qui lui ont demandé d’y mettre fin, selon les informations obtenues par Mediapart.

Ces derniers jours, le Cojop 

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Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

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Par Karl Laske (Mediapart)

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