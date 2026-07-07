Pollution des cours d’eau : la couleur des rivières

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette semaine : nos révélations sur l'ampleur de la pollution des cours d'eau en France.

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Des points en jaune, orange, rouge voire rouge cramoisi… La semaine dernière, Mediacités a publié la carte inédite de la pollution chimique des cours d’eau en France, résultat d’une investigation de plusieurs mois menée par les journalistes du collectif We Report et les data‐analystes du collectif Mémoire Vive. Principaux enseignements : aucun bassin (aucune région) n’est épargné et, dans de nombreux ruisseaux, rivières ou fleuves, l’accumulation de micropolluants – pesticides, métaux, médicaments… entre autres – peut produire des effets cocktail très préoccupants pour la santé et l’environnement.

Retrouvez ci‐dessous notre publication qui a inspiré la dessinatrice Twister :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.