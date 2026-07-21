Notes de frais de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes : le si cher et si parisien « conseiller spécial » de Laurent Wauquiez

Selon les documents obtenus par Mediacités pour les années 2019, 2020 et 2021, l’intégralité des factures liées à Arnaud Beuron, très proche collaborateur de l’ex-président de Région – il travaille toujours à ses côtés à l’Assemblée nationale –, concernent des séjours dans la capitale. Ses dépenses sont aussi élevées que celles de Laurent Wauquiez lui-même.

Proche collaborateur de Laurent Wauquiez, Arnaud Beuron a occupé un poste de « conseiller spécial » au cabinet de l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, le siège de la collectivité et des notes de frais concernant Arnaud Beuron. Photos et montage : NB/Mediacités.

Parmi les milliers de pages de documents analysées par Mediacités et ses éplucheurs volontaires, son nom est revenu très régulièrement. A tel point que la chemise cartonnée dans laquelle nous avons soigneusement rangé les dépenses le concernant se révèle plus épaisse que celle de Laurent Wauquiez lui‐même 

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Temps de lecture : 6 minutes

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Par Matthieu Slisse, la rédaction et les éplucheurs volontaires de Mediacités

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