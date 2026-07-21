Notes de frais de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes : le si cher et si parisien « conseiller spécial » de Laurent Wauquiez

Selon les documents obtenus par Mediacités pour les années 2019, 2020 et 2021, l’intégralité des factures liées à Arnaud Beuron, très proche collaborateur de l’ex-président de Région – il travaille toujours à ses côtés à l’Assemblée nationale –, concernent des séjours dans la capitale. Ses dépenses sont aussi élevées que celles de Laurent Wauquiez lui-même.