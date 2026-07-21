Parmi les milliers de pages de documents analysées par Mediacités et ses éplucheurs volontaires, son nom est revenu très régulièrement. A tel point que la chemise cartonnée dans laquelle nous avons soigneusement rangé les dépenses le concernant se révèle plus épaisse que celle de Laurent Wauquiez lui‐même
Notes de frais de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes : le si cher et si parisien « conseiller spécial » de Laurent Wauquiez
Selon les documents obtenus par Mediacités pour les années 2019, 2020 et 2021, l’intégralité des factures liées à Arnaud Beuron, très proche collaborateur de l’ex-président de Région – il travaille toujours à ses côtés à l’Assemblée nationale –, concernent des séjours dans la capitale. Ses dépenses sont aussi élevées que celles de Laurent Wauquiez lui-même.