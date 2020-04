Covid‐19 : l’arrêt du trafic aérien fragilise le réaménagement de Nantes‐Atlantique

En avril dernier l'Autorité environnementale avertissait : les projections de trafic pour l’aéroport de Nantes devraient être revues à la baisse pour tenir compte des enjeux sanitaires et environnementaux. Un an plus tard, l'arrêt de toute activité aérienne suite à l’épidémie pourrait remettre en cause le développement de l'aéroport prévu par l’État.