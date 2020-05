Du Portugal à la mairie en passant par l’Afnor… Sur la piste des masques distribués aux Nantais

Norme Afnor ou non ? "Grand public" ou carrément "chirurgicaux" ? Lavables 5, 20 ou 50 fois ? Lancées avant le déconfinement dans une course aux masques, la ville et la Métropole de Nantes ont privilégié la rapidité au "fait local" et à la transparence. Un choix qui fait le bonheur de certains fournisseurs et soulève pas mal de questions.